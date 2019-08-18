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Еда из супермаркетов опасна для здоровья
Продуктовые магазины продают чипсы за полцены и прочие вредные товары, превращая тем самым здоровых людей в больных.
Об этом сообщает Хроника.инфо.
В супермаркетах нередко проводят акции, в рамках которых предлагают две шоколадки по стоимости одной или сухарики со скидками. Люди ведутся на подобные мероприятия и берут больше товаров, чем обычно. На это и рассчитаны данные акции. Человек приходит в магазин, видит информацию о выгоде и покупает сосиски, которые брать не планировал. Проблема в том, что в супермаркетах чаще всего предлагают именно фаст-фуд, то есть опасную для здоровья пищу. Как показывает практика, такой товар люди склонны покупать спонтанно, не думая о нем ранее.
Фаст-фуд наносит непоправимый удар здоровью. Пища быстрого приготовления содержит чересчур много жира. При регулярном ее употреблении человек неизбежно поправляется. Ожирение же — это один из главных факторов развития гипертонии и диабета. Таким образом, еда из супермаркетов повышает кровяное давление, увеличивает риск инсульта и инфаркта, уверяют врачи. Во время исследования в Австралии медики выявили, что потребители на 30% чаще покупают фаст-фуд. Этим пользуются бизнесмены и чаще проводят акции с низкими ценами именно на опасные для здоровья продукты. Особенно большой спрос наличествует на сладкие безалкогольные напитки. Их покупают на 35% чаще, чем молоко, хотя они повышают риск сердечно-сосудистых болезней и диабета.
Теги: Донбасс, еда, опасность, супермаркет
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