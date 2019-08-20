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Будет плохо! Помидоры многим людям есть нельзя
В состав томатов входят органические кислоты.
Помидоры являются одними из самых полезных овощей, ведь содержат много клетчатки, витаминов, минеральных веществ и антиоксидантов. Но в сезон томатов кое-кому все же стоит воздержаться от употребления этого продукта, сообщает Хроника.инфо.
Людям, страдающим нижеприведенными заболевания помидоры противопоказаны:
Аллергия. Пищевая аллергия на помидоры вызвана, как правило, содержанием в них аллергенного вещества — ликопена. В некоторых случаях симптомы аллергии могут развиться в течение часа после употребления овоща в пищу. Поэтому тем, у кого она выявлена, следует держаться от томатов подальше.
Болезни желчевыводящих путей. Помидоры обладают активным желчегонным эффектом. А это может вызвать спазмы в желчном пузыре, подвижку камней и закупорку желчевыводящих путей, последствия чего могут быть весьма печальными.
Заболевания почек. Существует миф о том, что помидоры из-за высокого содержания щавелевой кислоты приводят к образованию оксалатных камней в почках. На самом деле щавелевая кислота в томатах практически отсутствует (около 2–5 мг на 100 грамм), но страдающим мочекаменной болезнью помидоры всё же следует употреблять с осторожностью.
Болезни ЖКТ. Людям с острым гастритом или колитом стоит исключить из своего рациона свежие помидоры, содержащие значительное количество растительных кислот. Правда, это касается не только помидоров, но и многих других свежих овощей.
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Заболевания суставов. Многие пациенты отмечают, что суставы начинают болеть после употребления в пищу помидоров и других пасленовых
Теги: Донбасс, здоровье, болезни, вред, помидор
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