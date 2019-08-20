Забудьте об этих препаратах: названы лекарства, которые не только совершенно бесполезные, но еще и опасны для здоровья

20.08.2019 20:21

Специалисты заявили о том, что жители стран Восточной Европы, а также жители испаноязычных государств до сих пор предпочитают покупать в аптеках очень популярные препараты, не зная о том, что они абсолютно бесполезны в лечении многих болезней. Как сообщает replyua.net, специалисты проанализировали частоту покупок различных лекарственных препаратов, после чего изучили их эффективность.

Оказалось, что самым ходовым препаратом в аптеках Восточной Европы остаётся анальгин, который в некоторых государствах запретили еще около 40 лет назад. Дело в том, что после приема анальгина резко замедляется образование белых кровяных клеток, что представляет опасность для здоровья. По статистике, также очень часто жители Восточной Европы покупают парацетамол, который считается не совсем безопасным препаратом. Тройку лидеров замкнул левомицетин, и как утверждают медики, это лекарство является одним из самых опасных.

Дело в том, что у левомицетина много побочных эффектов. Также бесполезными препаратами врачи назвали валидол и корвалол. Многие люди пьют эти лекарства при стенокардии, а также при других неприятных симптомах, но эти лекарства только уменьшают боли и немного успокаивают, но при этом не оказывают никакого лечебного эффекта.