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Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день

21.08.2019 12:00
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Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день

21 августа православная церковь почитает память святителя Мирона чудотворца, епископа Критского. В молодые годы Мирон был семейным человеком, занимался земледелием. Он прославился своей добротой, оказывал помощь всем, кто к нему обращался, пишут Подробности.

Однажды, застав воров на своем гумне, святой помог им поднять на плечи мешки с зерном. Великодушие Мирона устыдило воров и они стали вести праведную жизнь.

Традиции 21 августа

В народе дата 21 августа получила название Мирон-ветрогон. Примечателен день сильными вихревыми ветрами, которых представляли в виде живых существ – бородатых стариков, закованных на краю земли в цепи. По легенде, целый год они находятся на цепи, и только в этот день вырываются и бродят по миру, пыль столбом поднимают и простуду на людей наводят. Если устанет дуть один ветер, то другой сразу же займет его место.

На Мирона к ветрам часто обращались в любовных заговорах. Чтобы приворожить понравившуюся девушку, парень выходил на перекресток и читал приворотные слова:

Еще в этот день наводили тоску замужние дамы на своих мужей, находящихся далеко от дома (например, на заработках). Чтобы это сделать на рассвете выходили на улицу. Если ветер дул в ту сторону, где находился супруг, то читали заговор:

"На Мирона-ветрогона прилетели холодные ветра. Пусть холодные ветра отнесут мои тоску и печаль рабу Божьему (имя), чтобы думал он только обо мне и тосковал, а других женщин не замечал. Аминь".

На Мирона было принято гадать на желание. Для этого выходили на перекресток и загадывали желание. Если ветер начинал дуть прямо в лицо, то скоро мечта осуществится.

Колдуны наводили порчу на ветер, а также с помощью ветра переносили чужие болезни. Поэтому в этот день ничего нельзя поднимать на перекрестках.

Сельские жители в Миронов день собирали бруснику и ежевику. В этих ягодах содержится много витаминов и минералов. Из них варили варенье, компоты, джемы. Грибники отправлялись в лес за опятами. В народе считали, если опята поспели, то лето подошло к концу.

Приметы на 21 августа

  • Каков Ветрогон – таким и январь будет.
  • Иней в этот день обещает хороший урожай в следующем году.
  • Мироны-ветрогоны по дороге пыль гонят, по красному лету стонут.
  • Если дует ветер с юга, то начинает поспевать овес.
  • Хороший урожай ягод – к холодной зиме.
  • Если день жаркий, то осень будет теплой. Если дождливый – дождливой.
  • Ненастье в этот день будет иметь затяжной характер и продержится до Бабьего лета.
  • Северный ветер дует – к похолоданию и богатому урожаю ржи.
  • Если в полдень на реке ряби не видно, то осень будет теплой, а зима – мягкой.
  • Большой урожай рябины – к заморозкам.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, религия, приметы, православие
 
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