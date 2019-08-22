Все рубрики раздела
- Презентован самый мощный электрический суперкар11:20
- Ученые о причинах и следствиях застенчивости детей10:38
- Названа суточная норма сна для избежания стресса22:13
- Комаровский предупредил об опасном симптоме у детей20:00
- Магнитные бури в сентябре: что нужно знать18:20
- Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье15:40
- Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день12:00
- Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле08:46
- Эти утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса07:12
- Будет плохо! Помидоры многим людям есть нельзя22:26
Презентован самый мощный электрический суперкар
И это не Tesla.
Drako Motors, новый производитель электрических суперкаров в Силиконовой долине, представил Drako GTE, полностью электрический суперкар с ограниченным выпуском, с безумными характеристиками и еще более безумной ценой, передает Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
Компания была основана Дином Драко, более известным как соучредитель и генеральный директор Barracuda Networks, и Шивом Сикандом, инженером-электриком и соучредителем IC Manage. Они работают над Drako GTE в течение десятилетия и утверждают, что «полностью функциональный серийный суперкар представлен прямо с тестовой трассы». Они подчеркивают, что «это не концепция дизайна или прототип».
Драко привез автомобиль на Quail Motorsports Gathering в Кармеле, штат Калифорния, для его мировой премьеры. Автомобиль был разработан Лоуи Вермеершем, известным дизайнером, ответственным за дизайн нескольких автомобилей Pininfarina, Ferrari и Maserati: «Если форм-фактор похож на Fisker Karma, это потому, что структура шасси от Fisker».
В то время как суперкаром его можно назвать по спецификациям, мы все еще говорим о 4-дверном седане, вмещающем 4 человек. Драко утверждает, что у него очень впечатляющие характеристики с двигателями на каждом из колес, каждый из которых может работать в диапазоне мощностей от +225 кВт до -225 кВт:
«Благодаря полностью электрической архитектуре с четырьмя двигателями, GTE был разработан, чтобы поднять современный опыт водителя на совершенно новый уровень. Четыре гибридных синхронных двигателя с постоянными магнитами генерируют колоссальные 1200 л.с. и 8 800 Нм суммарного крутящего момента колеса, обеспечивая удивительное ускорение до максимальной скорости 206 миль в час (331 км/час). Каждое из колес GTE соединено с двигателем через отдельные редукторы с прямым приводом, что позволяет индивидуально управлять колесами для чрезвычайно точной передачи крутящего момента».
Мы говорим о почти мегаватте выходной мощности, получаемой от аккумуляторной батареи мощностью 90 кВт/час. Компания позиционирует автомобиль как на дорог общего пользования, так и для гоночных трасс: «GTE оснащен компонентами высшего уровня по всему шасси. Подвеска Öhlins обеспечивает превосходное уравновешенность и качество езды на дороге, а также предлагает полную четырехстороннюю регулировку для трека. Передние и задние карбоново-керамические тормоза Brembo обеспечивают феноменальную тормозную мощность без затухания во время длительных трековых сессий. В качестве трековых шин служат 20-дюймовые шины Michelin Pilot Sport Cup2, а 21-дюймовые шины Michelin Pilot Sport 4S обеспечивают улучшенные дорожные возможности».
Что касается зарядки, Драко сообщает, что GTE оборудован встроенным зарядным устройством на 15 кВт, и он может получать быструю зарядку постоянного тока через Chademo или CCS (комбинированная система зарядки) до 150 кВт.
Все эти впечатляющие характеристики имеют свою цену. Всего планируется выпустить всего 25 единиц с базовой ценой в 1,25 миллиона долларов. Сейчас они принимают заказы и первые взносы и ожидают, что первые поставки для клиентов GTE состоятся в 2020 году.
Теги: Донбасс, электричество, суперкар
- Россия заявила о введении графика отключения электричества в Крыму
- На Луганской ТЭС осталось угля на один день работы. Часть области может лишиться электричества
- Россия решила пойти на переговоры с Украиной: Крыму нужно электричество
- Сенсационный разгром Кремля: Финляндия оставила гордость Путина, флот России в Крыму, без электричества
- Оккупированный Крым снова остался без света
- Поющий дальнобойщик в новой песне вспомнил Крым, Турцию и российский бомбардировщик (ВИДЕО)
- Донецк потряс таинственный взрыв: "Что-то мощное жахнуло. Пошла волна, аж дверь качнуло" 11:39
- На ММК им. Ильча в Мариуполе произошел пожар11:02
- Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской10:20
- «В новостях ничего нет»: жители ОРДО сообщают о потерях НВФ10:00
- «Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке21:38
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ19:21
- В ОРЛО за «госизмену» к 12 годам тюрьмы приговорили «Карлсона»17:05
- В Донецкой области запущен гуманитарный проект помощи жителям буферной зоны16:30
- «Только так можно завершить войну»: Пасечник выдвинул Зеленскому целый ряд ультиматумов16:00
- На КПВВ "Марьинка" провели мониторинг общественного мнения15:30
- Количество жертв взрыва на свадьбе в Кабуле выросло до 80 12:03
- Донецк потряс таинственный взрыв: "Что-то мощное жахнуло. Пошла волна, аж дверь качнуло" 11:39
- Букмекеры оценили шансы Зари в матче против Эспаньола11:30
- Презентован самый мощный электрический суперкар11:20
- На ММК им. Ильча в Мариуполе произошел пожар11:02
- Ученые о причинах и следствиях застенчивости детей10:38
- Эксперты назвали самые ненадежные ноутбуки10:30
- Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской10:20
- «В новостях ничего нет»: жители ОРДО сообщают о потерях НВФ10:00
- «Убить, а потом расчленить»: у Зеленского анонсировали будущее Укрзализныци и Нафтогаза09:38
- Презентован самый мощный электрический суперкар11:20
- Ученые о причинах и следствиях застенчивости детей10:38
- Названа суточная норма сна для избежания стресса22:13
- Комаровский предупредил об опасном симптоме у детей20:00
- Магнитные бури в сентябре: что нужно знать18:20
- Медики рассказали, как изменения погоды влияют на здоровье15:40
- Приметы на 21 августа: что нельзя делать в Миронов день12:00
- Медики объяснили, почему женщинам нельзя долго сидеть на стуле08:46
- Эти утренние привычки помогут избавиться от лишнего веса07:12
- Будет плохо! Помидоры многим людям есть нельзя22:26
- На пенсию в 50 лет: украинцам пообещали выходить на заслуженный отдых раньше
- Как Путин "сдал" Дебальцево во Франции: Казанский эффектно подловил лидера РФ
- В ОРДЛО сообщили, когда "прикроется лавочка" выдачи российских паспортов
- «Ударило что-то мощное, почувствовали вибрацию в домах»: соцсети сообщают о мощном взрыве в Донецке
- Жители Донецка подняли «кипишь»: в город зашла новая ЧВК, ситуация очень неспокойная
- Пленные украинские моряки возвращаются домой: подробности от росСМИ
- Прощальный подарок от Гройсмана: украинцам раздадут деньги ко Дню независимости
- Украину признали самой несчастливой нацией Европы, обеих Америк и Австралии
- Методы Зеленского принесли первые плоды, Путин бросился исправлять ошибку: «больно ударили по…»
- Оккупанты пошли на хитрость: россиянам выдают паспорта «Л/ДНР», местным боевикам – РФ