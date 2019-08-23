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Астрологи назвали главных врагов для каждого знака Зодиака
Астрологи, знающие о совместимости знаков Зодиака все, назвали главных врагов каждого представителя зодиакального круга, пишет from-ua.
Овен ненавидит занудных и пассивных людей, поэтому постоянно ссорится с Близнецами, которые склонны декларировать в пространство все свои депрессивные мысли и наблюдения, не думая об окружающих.
Телец отличается серьезностью и ответственностью, при этом в людях он ищет отзывчивость и доброжелательностью, поэтому на дух не переносит Козерогов, способных идти по головам и вести себя жестоко с коллегами.
Близнецы могут, как было сказано выше, впасть в депрессивное состояние после общения с унылым человеком, поэтому стараются избегать грусти и... Рыб.
Рак чрезмерно нерешительный и невозмутимый, ему становится не по себе, если на горизонте появляется суетливый и драматичный Скорпион.
Лев считает себя храбрым и отважным, поэтому на дух не переносит конкурентов, способных забрать у него горячо любимое место под солнцем. Чаще всего в роли конкурента выступает самоуверенная и высокомерная Дева.
Дева ненавидит хаос, поэтому ненавидит и Водолея, который повсюду сеет бардак и суматоху.
Весы считаются очень добродушными и гармоничными, они не уживаются с Овнами из-за их импульсивности, властности и желания доминировать.
Скорпионы не любят Водолеев, не могут они понять, как можно столько времени мечтать и вести себя так нелепо на публике...
Стрелец почти не имеет врагов, он способен ужиться с кем угодно.
Козерог не сидит на месте, он всегда идет вперед и ставит перед собой амбициозные цели. Поэтому он абсолютно не понимает занудства Рака, предпочитающего сидеть дома, ничего не делать и наслаждаться стабильностью.
Водолей очень любопытный и любознательный, он ненавидит людей, неспособных принимать прогресс, а главным консерватором является Телец.
Рыбы не могут ненавидеть в принципе, но им становится очень некомфортно в обществе шумного и непоседливого Стрельца.
Теги: Донбасс, астрология, знаки Зодиака, враг
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