Три подсказки от Вселенной для каждого из знаков Зодиака

23.08.2019 10:00

Знак Зодиака дает человеку особые черты характера, а также определяет его судьбу. Астрологи подготовили три важных сообщения для каждого знака Зодиака. Эти сообщения помогут вам изменить свою судьбу к лучшему и идти успеху в вашей жизни, пишет from-ua.

Овен.

1. Попробуйте поступать с точностью до наоборот. Например, если вы ели много мяса, пришло время хотя бы ненадолго отказаться от него. Нравится спорить - молчите. Сделайте эти маленькие эксперименты частью своей повседневной жизни, и это будет своего рода расширение вашей зоны комфорта. Во-первых, это увлекательно, а во-вторых, выход из зоны комфорта при следующем внезапном повороте жизни будет не таким заметным.

2. Вставайте на 20 минут раньше. Это даст вам прекрасную возможность уделять себе больше свободного времени в течение дня.

3. Приходите на все встречи на 10 минут раньше. Зачем вам нужен дополнительный стресс перед важной встречей?

Телец.

1. Делайте что-то одно. Наш мозг не в состоянии поддерживать многозадачность. Когда вы работаете только над чем-то одним, вы делаете это лучше и более целенаправленно, не отвлекаясь.

2. Спросите себя: не стараюсь ли я не усложнять происходящее? Проанализируйте ситуацию. Если окажется, что ваши действия еще более усложняют ситуацию, подумайте о том, как это прекратить и решить проблему.

3. Задайте себе вопрос: будет ли это иметь значение через 5 лет? Прежде чем заставить слона летать и краснеть, подумайте, насколько важной будет эта ситуация через 5 лет? А через 5 недель?

Близнецы.

1. Перед тем, как купить что-то дорогое, тщательно продумайте и запомните правило: «Подумайте о покупке столько дней, сколько сотен включено в ее цену (если 100, один день, 200 - 2 дня и т. д.)». Это поможет вам совершать только необходимые покупки и избегать глупых кредитов.

2. Изучите несколько рецептов и чаще готовьте дома. Это сэкономит ваши деньги и улучшит здоровье.

3. При приготовлении пищи старайтесь готовить с запасом. Это сэкономит ваше время - в следующий раз вам просто нужно разогреть то, что уже приготовлено.

Рак.

1. Записывайте. Человеческая память не самый надежный инструмент. Так что записывайте вещи, покупки, встречи и так далее. Также постарайтесь выделить 4 приоритета и периодически напоминайте о них себе, чтобы не отклоняться от заявленного курса.

2. Помните, что жизнь намного сложнее, чем вы думаете. Вы не знаете всего, а иногда даже ошибаетесь. Это поможет вам с большим терпением выслушать и принять мнение других людей, изменить себя и всегда оставаться открытым для новых знаний и возможностей.

3. Рискуйте, а затем учитесь на ошибках, извлекайте уроки из жизни и предлагайте новые идеи, используя полученные знания и опыт.

Лев.

1. Делайте то, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ нравится! Не живите чужими мечтами и ​​желаниями.

2. Попытайтесь докупать продукты в течение недели. Это сэкономит вам деньги и время.

3. Не ходите по магазинам голодными. Это самый верный способ накупить ненужной еды. У вас не будет соблазна купить что-то еще, и, стоя у кассы, вы не будете искать шоколад и печенье, которые так выгодно расположены на уровне глаз.

Дева.

1. Наслаждайтесь маленькими радостями. Красивый закат, цветущее дерево за окном после долгой зимы, последний вкусный кусок пирога. Научитесь радоваться жизни в ее мельчайших деталях и не ищите идеальные моменты в окружающем вас мире.

2. Пейте воду. Вместо еды выпейте стакан воды - избавьтесь от голода, пополняя запас воды в организме.

3. Ешьте медленнее. Пищу нужно есть в хорошем настроении и медленно, наслаждаясь каждым укусом.

Весы.

1. Будьте добры. К окружающим и особенно к самим себе.

2. Пишите короткие сообщения. Обычно 1-5 предложений достаточно.

3. Не теряйте контакта с друзьями. Пишите им чаще.

Скорпион.

1. Пробуйте новые способы преодоления стресса. Медитация, йога, классическая музыка, пара кругов на стадионе после работы - любая из этих техник может помочь снять стресс.

2. Организуйте свой дом и рабочее место. Тогда вы сможете быстро найти нужные вещи и сэкономить время и нервы.

3. Живите "здесь и сейчас". Наслаждайтесь жизнью. Живите каждый день, вместо того, чтобы спешить и думать о том, что будет завтра.

Стрелец.

1. Проводите больше времени с людьми, которые облегчают жизнь. И старайтесь избегать общества тех, кто все усложняет без причины.

2. Занимайтесь спортом каждый день. Пусть это будет хотя бы прогулка.

3. Избавьтесь от мусора. Избавьтесь от ненужных вещей, которые мешают вам в квартире, и людей, которые мешают вашим целям.

Козерог.

1. Задавайте вопросы. Не бойтесь спрашивать совета у людей, которые находятся в той же ситуации, что и вы, и нашли решение.

2. Перестаньте пытаться угодить всем. Просто потому, что это бесполезно. Это невозможно, потому что всегда будут люди, которым вы не понравитесь по тем или иным причинам.

3. Разделите сложные задачи на маленькие. Если задача кажется сложной, разбейте ее на несколько небольших задач и постепенно решайте их одну за другой.

Водолей.

1. Перестаньте стараться все делать без нареканий. Вместо того, чтобы фокусироваться на мельчайших деталях, просто делайте свою работу хорошо.

2. Остановитесь на мгновение и просто сделайте глубокий вдох. Глубокое дыхание расслабляет и насыщает мозг кислородом. Это также поможет вам лучше сосредоточиться на том, что имеет значение.

3. Потратьте 20% своего времени на размышления о проблеме и 80% на решение. И не наоборот.

Рыбы.

1. Сфокусируйтесь на нескольких важных вещах и забудьте все ненужные и незначительные. Сосредоточьте свою энергию на двух или трех ключевых задачах.

2. Ведите блог. Записывая свои мысли и действия каждый день, вы сможете легко следовать вашим целям и найти лучшее решение. Кроме того, перечитывание ваших постов позволит вам четко видеть ваш прогресс и избегать тех же ошибок.

3. Если вам не нравится ваша работа, найдите что-то еще. Мир вокруг нас меняется, и мы меняемся вместе с ним. То, чем вы наслаждались вчера, может не интересовать вас сегодня.