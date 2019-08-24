Сезон дыни наступил: как не прогадать со вкусом и ценой

24.08.2019 20:02

В этом году дыня стала одним из немногих плодов, которые успешно выжили после экстремальных погодных условий этого лета. Мало кто знает, как правильно выбрать ягоду и безопасно ее кушать. Попробуем разобраться.

По словам продавцов, вкусная дыня должна быть желтого цвета и потрескавшаяся. Также важно, чтобы она была ароматной, передает znaj.ua.

Сейчас на рынке цена за килограмм разная, зависит от сорта. Амал или дыня колхозница – от 10 до 15 грн. Отмечается, что цена за дыню держалась на отметке 12. А вот среднеазиатская значительно дороже – 35, но полезна любого сорта.

"Дыня – классный, хороший, сезонный продукт, особенно если она наша, родная, местная. Для здорового человека оптимальная дозировка 300-350 г без кожи. Это примерно три ломтика дыни".