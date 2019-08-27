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"Два дня несчастий": астролог предупредил украинцев об опасности

27.08.2019 21:46
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"Два дня несчастий": астролог предупредил украинцев об опасности

Астролог Влад Росс поведал, какой будет последняя неделя лета. Об этом сообщает from-ua.
По его словам, период с 26 августа по 1 сентября самый подходящий для активности, выполнению дел, планов и проектов. Он также отметил, что это время впечатлит своей атмосферностью, и для многих ознаменуется важностью. А еще астролог посоветовал отправиться на шопинг тем, кто давно это откладывал. Именно в это время вас ждут самые удачные покупки.
Но, в то же время, Росс предупредил, что вторая половина недели может быть опасной.



Теги: Донбасс, опасность, несчастье, астролог
 
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