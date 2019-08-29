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Эксперты назвали главные признаки того, что женщина вам изменяет
Нередко представительницы прекрасного пола заводят романы на стороне. Мужчин это, конечно, тоже касается, но о них мы поговорим как-нибудь в другой раз. Эксперты утверждают, что есть некоторые признаки, которые точно укажут на то, что у вашей второй половинки появился любовник, сообщает replyua.net со ссылкой на Главред.
Эксперты утверждают, что есть определенные признаки, указывающие на наличие у женщины романа на стороне. Это, например, постоянное увиливание от секса. Правда, здесь могут быть и вполне объективные причины, связанные, например, с усталостью, или состоянием здоровья. Однако постоянные отказы - это как минимум повод насторожиться.
Также стоит задуматься, если ваша вторая половинка вдруг начала уделять своей внешности слишком много внимания, и никогда не выпускает из рук смартфон, даже если идет в душ. Впрочем, здесь тоже торопиться с выводами не нужно. Любая женщина хочет быть красивой, а с возрастом, будем откровенны, времени на уход нужно тратить все больше и больше. Зато смартфон - это уже более верный признак. Если женщине нечего скрывать от вас, она не будет постоянно таскать гаджет за собой. Читайте также: Неврологи из Америки открыли новое заболевание - неконтролируемое желание шутить.
Теги: Донбасс, женщина, измена, признак, эксперт
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- Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств19:46
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- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
- Как отличить драгоценный камень от подделки?08:48
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