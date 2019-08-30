Все рубрики раздела
- Портников вынес Раде Зеленского "смертельный приговор"18:16
- Електронні закупівлі - за завищеними цінами 15:38
- Черная луна 30 августа: астрологи советуют навести порядок в жизни13:42
- Эксперты назвали главные признаки того, что женщина вам изменяет21:40
- В Украине увеличилось количество новорожденных с синдромом Дауна08:40
- Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака22:38
- Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств19:46
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
Черная луна 30 августа: астрологи советуют навести порядок в жизни
30 августа украинцы смогут наблюдать суперноволуние. Это будет уже второе новолуние за месяц. С этим астрономическим явлением связано много примет и суеверий, его еще называют Черная луна, пишет from-ua.
Что такое суперноволуние
Суперноволунием называют явление, при котором Луна максимально сближается с Землей, и при этом фаза старой Луны сменится молодой.
В фазу новолуния наш естественный спутник фактически пропадает из видимости наблюдателя с Земли. На самом деле Луна в этот момент находится между Землей и Солнцем, и повернута к нашей планете темной стороной. Поэтому на небе она не видна. В народе это явление также называют "черной Луной".
Спустя некоторое время (день-два), если ночное небо будет очень ясным, можно будет разглядеть слабый отсвет Луны, которая освещается отраженным от Земли солнечным светом. Суперноволуние начнется днем 30 августа и будет продолжаться до 2 сентября.
Что астрологи советуют делать в суперноволуние
Астрологи советуют уделить внимание новым делам и начинаниям, составить список уже завершенных задач и оценить свои достижения. После этого можно смело приниматься за новые проекты.
Кроме того, в период новолуния рекомендуется заняться наведением порядка в повседневной жизни, организацией своего жилого и рабочего пространства. Это время благоприятно для планов, касающихся здоровья - самое время перейти на сбалансированное питание или начать заниматься спортом. Вечером уделите время себе, отдохните и расслабьтесь.
Лучше не предаваться мрачным мыслям, думать о плохом, чтобы не программировать себя на негатив. А также нежелательно отказывать нуждающимся в помощи.
Суперноволуние 30 августа благоприятно для сферы финансов и карьеры. Сейчас рекомендуется делать накопления, возвращать долги, улучшать свои профессиональные навыки, просить о повышении зарплаты.
В период новолуния все, что вы делаете, получает импульс для развития в будущем. Поэтому сейчас самое время отказаться от вредных привычек, чтобы они не укреплялись, и постараться обзавестись полезными. Помните, что в этот период зависимости могут усугубляться, а зачатки позитивных перемен - укрепляться.
Теги: Донбасс, астрология, Луна, суеверие
- Ученые показали сенсационные доказательства существования внеземной жизни
- Луны скоро не будет: ученые анонсировали страшный взрыв
- Предсказано самое длинное кровавое лунное затмение
- Библейское предсказание. Кровавая луна спровоцирует войну на Ближнем Востоке
- Первое новолуние лета: не жалуйтесь и не ленитесь
- Назван самый плохой знак Зодиака
- Боевики ОРДЛО готовятся к проведению масштабных учений15:52
- Боевики вместо демонтажа установили новые фортификации в Станице Луганской15:16
- Боевики «ДНР» обратились за прогнозами к гадалкам14:41
- В зоне ООС НВФ открыли огонь: погиб боец ВСУ14:21
- Главари ОРЛО объяснили на какие услуги ЖКХ повысят тарифы13:38
- Боевики "порадовали" ВСУ на Донбассе в день обмена12:20
- Пристайко озвучил сроки, когда решится ситуация на Донбассе12:02
- В Шахтерске на шахте «Шахтерская-Глубокая» пострадал горнорабочий11:41
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию10:59
- В Мариуполе задержали боевика "ДНР", который хранил наркотики10:42
- Портников вынес Раде Зеленского "смертельный приговор"18:16
- Боевики ОРДЛО готовятся к проведению масштабных учений15:52
- Електронні закупівлі - за завищеними цінами 15:38
- Боевики вместо демонтажа установили новые фортификации в Станице Луганской15:16
- Зеленский срочно позвонил Путину: это скрывают, подробности слили в сеть14:57
- Боевики «ДНР» обратились за прогнозами к гадалкам14:41
- Нидерланды определились с местом проведения Евровидения14:30
- В зоне ООС НВФ открыли огонь: погиб боец ВСУ14:21
- Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"14:01
- Черная луна 30 августа: астрологи советуют навести порядок в жизни13:42
- Портников вынес Раде Зеленского "смертельный приговор"18:16
- Електронні закупівлі - за завищеними цінами 15:38
- Черная луна 30 августа: астрологи советуют навести порядок в жизни13:42
- Эксперты назвали главные признаки того, что женщина вам изменяет21:40
- В Украине увеличилось количество новорожденных с синдромом Дауна08:40
- Астрологи "вычислили" самую необычную женщину по знаку Зодиака22:38
- Четыре способа избавиться от головной боли без лекарств19:46
- Невакцинированным детям не будут запрещать посещать учебные заведения15:46
- Цены на молочку осенью вырастут как минимум на 5 процентов - аналитики14:46
- Назван действенный метод отказа от десертов09:15
- Шуфрич сцепился с Разумковым в новой Раде: украинцы в ярости, «как на базаре»
- Смертельный бой на Донбассе: плененный боевик раскрыл важную информацию
- Трупы оккупантов увезли в Россию: Москва попыталась скрыть тяжелые потери на Донбассе, но правда вскрылась
- «Ждем»: Супрун исполнила мечту миллионов украинцев, официальное заявление
- Предатель ВСУ Мединский признал, что боевики "ЛДНР" пытают людей - скандальные кадры с "Россия 24". ВИДЕО
- В Украине изменились условия выплат пенсий переселенцам
- В Ясиноватой боевики "ДНР" расстреляли друг друга, много погибших
- Зеленский провел судьбоносную встречу: одно «но» разрушило все надежды украинцев
- Вакарчук жестко прокомментировал первое заседание Рады, бросив камень в адрес "Слуги народа"
- Зеленский затеял невероятное, такого в Украине еще не было: уже многие расстроены