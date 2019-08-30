Черная луна 30 августа: астрологи советуют навести порядок в жизни

30.08.2019 13:42

30 августа украинцы смогут наблюдать суперноволуние. Это будет уже второе новолуние за месяц. С этим астрономическим явлением связано много примет и суеверий, его еще называют Черная луна, пишет from-ua.

Что такое суперноволуние

Суперноволунием называют явление, при котором Луна максимально сближается с Землей, и при этом фаза старой Луны сменится молодой.

В фазу новолуния наш естественный спутник фактически пропадает из видимости наблюдателя с Земли. На самом деле Луна в этот момент находится между Землей и Солнцем, и повернута к нашей планете темной стороной. Поэтому на небе она не видна. В народе это явление также называют "черной Луной".

Спустя некоторое время (день-два), если ночное небо будет очень ясным, можно будет разглядеть слабый отсвет Луны, которая освещается отраженным от Земли солнечным светом. Суперноволуние начнется днем 30 августа и будет продолжаться до 2 сентября.

Что астрологи советуют делать в суперноволуние

Астрологи советуют уделить внимание новым делам и начинаниям, составить список уже завершенных задач и оценить свои достижения. После этого можно смело приниматься за новые проекты.

Кроме того, в период новолуния рекомендуется заняться наведением порядка в повседневной жизни, организацией своего жилого и рабочего пространства. Это время благоприятно для планов, касающихся здоровья - самое время перейти на сбалансированное питание или начать заниматься спортом. Вечером уделите время себе, отдохните и расслабьтесь.

Лучше не предаваться мрачным мыслям, думать о плохом, чтобы не программировать себя на негатив. А также нежелательно отказывать нуждающимся в помощи.

Суперноволуние 30 августа благоприятно для сферы финансов и карьеры. Сейчас рекомендуется делать накопления, возвращать долги, улучшать свои профессиональные навыки, просить о повышении зарплаты.

В период новолуния все, что вы делаете, получает импульс для развития в будущем. Поэтому сейчас самое время отказаться от вредных привычек, чтобы они не укреплялись, и постараться обзавестись полезными. Помните, что в этот период зависимости могут усугубляться, а зачатки позитивных перемен - укрепляться.