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Откажитесь от этих 12 вещей, и изобилие найдет путь в вашу жизнь
Часто у нас искаженное понимание того, что такое изобилие, и это только мешает нам быть счастливыми, пишет kyblife.
Вот 12 вещей, которые нужно перестать делать, если вы хотите стать действительно счастливым человеком:
1. Хватит думать, что мировые ресурсы вот-вот закончатся, и вам нужно получить все, что обладает хоть какой-то ценностью. В реальности же их хватит на всех, если вы будете делиться с окружающими.
2. Хватит умалять свое достоинство. Вы имеете право быть счастливыми, так же как и люди, которые вас окружают.
3. Хватит обвинять других в своих проблемах. И пора перестать считать себя жертвой их решений и действий.
4. Хватит считать, что вы не достойны изобилия. Просто примите его.
5. Хватит ностальгировать о прошлом.
6. Хватит считать себя неспособным достигнуть тех целей, которые вы перед собой поставили.
7. Хватит мешать самому себе добиваться успеха. В 50% случаях вы остаетесь у разбитого корыта потому, что вы саботируете себя сами.
8. Хватит думать, что если у вас все получается слишком просто, значит, вы делаете что-то неправильно. Жизнь – это не только борьба.
9. Хватит считать, вам нужно жить или ради своей души, или ради счастья и изобилия. Это не взаимоисключающие вещи.
10. Мы существа, состоящие их энергии. По этой причине нам нужно быть осторожными с окружающими вибрациями. Не позволяйте негативным вибрациям омрачить ваше счастье.
11. Хватит думать, что только сказав «да», вы сможете показать свою преданность близким людям. Настоящая верность – это когда вы не боитесь продемонстрировать, в случае необходимости, свое «нет».
12. Хватит находиться под властью денег.
И последняя мысль: изобилие находит путь лишь к тем, у кого оно уже есть. Так что живите изобильной жизнью, не ожидайте его, а создавайте с помощью собственных усилий – прямо здесь и сейчас!
Теги: Донбасс, вещи, удача, отказ
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