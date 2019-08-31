Названы самые непутевые жены по знаку Зодиака: «у них все валится из рук»

31.08.2019 15:15

Атрологи составили гороскоп самых непутевых жен, который расскажет о четырех знаках Зодиака, с которыми мужчинам сложно строить семью, пишет Политека.

Гороскоп самых непутевых жен по знаку Зодиака подскажет, кого из представителей зодиакального круга сложно назвать хорошими женами по традиционным представлениям о том, какой должна быть супруга.

Астрологи выделяют четыре знака Зодиака, которым по тем или иным причинам сложно справляться со своими обязанностями в качестве спутницы жизни.

Слишком самостоятельная Львица

Эти представительницы огненной стихии очень яркие личности по жизни — и от них сложно ожидать, что после брака что-либо изменится. Уборка, готовка и стирка — это последние пункты в списке дел, за которые настоящая Львица готова с рвением взяться, даже если в дом неожиданно нагрянули гости и детей полно.

Она всегда финансово самостоятельна, умеет зарабатывать и для нее карьера всегда на первом месте. Львице проще «жить» на работе, чем заниматься утюжкой и готовкой.

Выходит замуж не только по любви Дева

Для Девы брак — это всегда больше, чем любовь. Чувства для нее не так важны, как надежность спутника жизни. Она выбирает не так мужа, как союзника, с которым у нее общие интересы, взгляды на жизнь и планы на будущее.

Сложность Девы, как супруги, заключается в том, что она чрезвычайно требовательна по отношению к себе и к своему избраннику. Непостоянство и несерьезность — это то, что она не потерпит в своем спутнике. Девы быстро «надрессируют» партнера сдеримвать слово и всегда выполнять взятые на себя обязательства, в противном случае браку придет конец.

Финансово избирательная жена Весы

Представительницы этого знака могут скрасить жизнь любого мужчины. Они готовы создавать уют и при этом выглядеть так, будто они сами украшение этого дома и подарок небес.

Но есть одно «но» — для Весов чувства не так важны, как финансовая обеспеченность их партнера. Если мужчина готов беспрекословно обеспечивать, создавать хорошие условия проживания, то женщина-Весы готова побаловать его изысканными блюдами, которые она готовит, томно прохаживаясь по кухне в одном белье.

Неуловимая жена Стрелец

С представительницей этого знака не соскучишься. Она всегда стремится к новым знакомствам, неизведанным местам и постоянно находится в движении и поиске чего-то нового. С супругой-Стрельцом мужчине постоянно приходится нервничать, задаваясь вопросом «Где она?», «С кем она?» «Куда она уже собралась?» и главное — «Когда она вернется в семью?»