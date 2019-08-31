С 29 августа по 19 сентября астрологи назвали временем перемен для этих знаков Зодиака

31.08.2019 08:07

Астрологи утверждают, что период с конца августа и до 19 сентября будет переполнен хорошей энергетикой, а три знака Зодиака ощутят перемены к лучшему в своей жизни, пишет from-ua.

Весы получат возможность раскрыть свои скрытые таланты, это поможет повысить внутреннюю самооценку и подавить в себе губительное чувство неуверенности в правильности своих действий. Весы смогут действовать по-своему, не будут ждать подсказки окружающих, а их уверенность очень благоприятно повлияет на рабочую сферу. Постепенно они улучшат свое положение в карьере, в личной жизни и почувствуют настоящий вкус счастья.

Денежные трудности, которые напрягали Дев, решатся, им удастся найти способ, чтобы воплотить свои новые начинания в стабильный заработок. Девы ощутят резкий подъем доходов, возможно, что именно в это время они впустят в свою жизнь новые интересные моменты, которые улучшат их душевное состояние.

Козероги смогут справиться с любовными переживаниями, которые в последнее время их окружали. Им удастся сделать правильный выбор и обрести верного спутника по жизни, который поможет им преодолеть все накопившиеся трудности и сложности за время одиночества и поисков своего человека. Семейные Козероги преодолеют волну неудач, им удастся наладить душевное спокойствие и гармонию в отношениях. Больше не будет недосказанности и обмана со стороны второй половины. Вы снова сможете наслаждаться семейной жизнью и строить новые планы.