У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер

31.08.2019 15:52

Поведение таких мужчин таит в себе некоторые особенности и сюрпризы.

Остается только вычислить эти знаки зодиака при помощи редакции uznayvse.ru.

Близнецы

Мечтательные, эмоциональные и очень разговорчивые Близнецы не скрывают своего общительного нрава. Они любят привлекать внимание противоположного пола, будучи довольно опытными в вопросах флирта. Парень этого знака легко заводит общение с женским полом. Девушки могут найти в лице мужчины-Близнеца настоящую «подружку», если не попадут под его очарование. Легким и веселым Близнецам присущи многие черты женского характера: болтливость, обидчивость, кокетство. Эти мужчины очень падки на комплименты, они способны «растаять» при удачно сделанном заявлении, восхваляющем их личность. Близнецы легко заводят общение с девушками

Рыбы

Мужчины-Рыбы всегда имеют много подруг женского пола. Если этот парень уверяет свою половинку, что его хорошая знакомая − просто друг, часто это правда. Женщины находят много плюсов в дружбе с мужчиной-Рыбой. Он всегда выслушает, отлично разбирается в вопросах любви и психологии. Представителей этого знака отличают такие черты характера, как мнительность, разговорчивость, повышенное любопытство. Рыбы мужского пола обожают слушать различные сплетни, читать интригующие истории. Они очень ранимы, обладают большой мнительностью, и часто думают о том, что про них говорят за спиной. Мужчины-рыбы часто дружат с противоположным полом.

Рак

Мужчины-Раки сентиментальны, мягки и нерешительны. Несмотря на это, Раки всегда защитят свою любимую. В определенных деловых вопросах этих мужчин также невозможно переубедить. Вместе с тем, они ранимы в любовных вопросах. Им важна полная эмоциональная отдача своей половинки. Здесь и раскрываются главные терзания и сомнения уязвимой души Рака. Никто из сильного пола не сможет проявить такой отдачи, заботы и понимания, как данный знак. В этой области Рак превосходит любую девушку. Раки крайне сентиментальны.

Дева

Хозяйственный мужчина, способный наладить быт, создать вкусный ужин, не является женской фантазией. Это характерный портрет мужчины-Девы, который виртуозно справляется с такими задачами. А еще он наделен чрезмерной мнительностью, любопытством. Дева с удовольствием станет разбираться в жизненных проблемах своих знакомых. Он любит поворчать и высказать нудные замечания. Мужчина-Дева отрицает авантюры, предпочитая комфорт и уют.

Дамам, столкнувшимся с такими мужчинами, будет весьма комфортно, поскольку в них можно найти много знакомых черт характера. Парни, родившиеся под данными созвездиями, хорошо понимают слабый пол.