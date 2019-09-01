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Масштабная катастрофа: Крымский мост уничтожит Черное море
Крымский мост вызывает проседание уровня Керченского пролива, что уменьшает глубину фарватера и является причиной множества других проблем. Об этом сообщил российский гидрогеолог Юрий Медовар, передает from-ua.
«В Керченском проливе будет болото, там будет полная задница, извините за выражение», — говорит российский гидрогеолог Медовар.
Он также добавил, что строители сразу неправильно построили мост:
«Они сделали дамбу слева и справа, перекрыли течение, нарушив водообмен между Черным и Азовским морем. Там очень много проблем», — отметил он.
В Частности, гидрогеолог сделал заявление, что «идет просадка уровня Керченского пролива, уменьшается глубина по фарватеру, по центральной части, где идет проход судов. Сами керчане пишут, спрашивают, как быть – они видят, как идет цветение воды, как просаживается уровень».
«Этот мост надо разбирать к чертовой матери. Его строительство было колоссальной ошибкой, он там никому не нужен», — заявил ученый.
Теги: Донбасс, Крым, мост, Черное море, Керченский пролив
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