Все рубрики раздела
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Враг по знаку Зодиака: назван ваш главный недруг09:30
Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон
Сильный период, который может порадовать тем, что будут происходить именно те события, которые были важнее всего. Иногда их приходится ждать годами. Но в 2019-м многим повезет больше – все обещанное на этот год может сбыться осенью, пишет Куб.
Итак, что же может измениться с наступлением осени, особенно у тех, кого лето не очень-то баловало? Начнем с того, что сентябрь – это совсем новый период, который зависит от влияния совершенно иных планет, вот и получается, что не стоит оглядываться назад – все в любом случае изменится.
Главное – сентябрь не будет обманывать. Если уж вы что-то начали делать, и это получается, то вы на верном пути. Не будет такого, что осень посулит что-то и не даст. Поэтому можно смело начинать и дела, и бизнес, и отношения, на которые вы делаете ставку.
Почему раньше не сбывались мечты, а сейчас начнут? Потому что есть, как минимум, три знака зодиака, у которых осень будет лучше, чем весь год. Это Дева, Водолей и Весы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что лето было с вами не очень-то ласково. Не таите ни на кого обиду, лучше принимайтесь за дела. Можно начать многое с чистого листа.
Про Деву уже сказано много, этот тот знак, который именно в начале осени должен решить, как жить дальше. Если вы готовы все менять – а именно это астрологи вам и советуют – то стоит заняться этим безотлагательно. Если же нет – то максимально улучшить свою жизнь, а для этого сейчас у вас появятся все возможности.
У Водолея же намечается стабильный рост во всем. Вам важно хорошо жить, проявлять себя с лучшей стороны, постоянно менять свою жизнь, развиваться, при это еще и успевая находить время на удовольствия и на любимых людей. И это у вас получится уже в начале осени. Сил будет много, деньги будут сами идти в вашу жизнь, а свободные дни сентября будут радовать вас активностью и новостями.
Кроме того, есть те знаки зодиака, которым осень готовит большой подарок. Например, среди них – Овен. Забудьте все плохое, что принесло вам лето, уже первые дни осени помогут из всего этого выпутаться. То, что грозило разрушить вашу жизнь, может в итоге быстро обесцениться и уже не нести угрозы. А вот хорошее начнет постепенно вас радовать. И первыми на помощь вам придут люди – родные и близкие и новые, которые еще сыграют свою роль в вашей судьбе.
А вот у Козерогов не за горами настоящее счастье, которое будет выражаться в потеплении отношений, решении каких-то важных семейных проблем и долгожданной встрече с любовью. Вообще, чем ближе конец 2019 года, тем выше шансы у этого знака на большую любовь, семью, детей. Поэтому, если всю весну и лето не получалось этого добиться, то может выйти сейчас.
И, конечно же, Рыбы, которым все само в руки не упадет, но жизнь таки даст долгожданные шансы. И пусть чудес не будет, зато будет ровная дорога к новой жизни, которую вы обязательно осилите.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, осень
- Ракам не стоит ограничивать себя в желаниях: гороскоп на 15 апреля
- 4 знака зодиака, которым улыбнётся удача в сентябре 2018
- Поцелуй судьбы: эти 4 знака Зодиака вскоре обретут неземное счастье
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- Астрологи назвали лучших мужей и отцов по знаку зодиака
- Гороскоп на 6 апреля: Раки могут потерять деньги, а Водолеи будут шокировать окружающих
- В Луганске автомобиль «МВД ЛНР» врезался в блокпост14:48
- Жителей итальянского Турина заставили «любоваться» фреской с изображением Захарченко13:32
- В Донецке на улице Туполева произошел масштабный пожар13:11
- Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в районе н.п. Пикузы12:09
- «Люди пытаются жить»: стало известно, как живет «освобожденный» Иловайск11:48
- Мариупольчанка убила мужа и пыталась покончить с собой11:27
- Армия РФ на Донбассе пошла в атаку с тяжелой артиллерией - ВСУ несут тяжелые потери11:08
- Противник применил запрещенное вооружение в зоне ООС: один военный ранен один погиб10:49
- Обстановка на пунктах пропуска в зоне ООС: Больше всего машин на КПВВ «Новотроицкое»10:18
- На Донбассе наемники РФ ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери10:01
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- В Луганске автомобиль «МВД ЛНР» врезался в блокпост14:48
- В Крыму серьезно ухудшилась экологическая ситуация: крымчане жалуются на ухудшение здоровья14:29
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Верховная Рада сняла с нардепов неприкосновенность – исторические кадры. ВИДЕО13:49
- Жителей итальянского Турина заставили «любоваться» фреской с изображением Захарченко13:32
- В Донецке на улице Туполева произошел масштабный пожар13:11
- Нардепы сегодня рассмотрят снятие депутатской неприкосновенности12:50
- Глава МИД Пристайко озвучил неожиданные итоги встречи в "нормандском формате"12:32
- Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в районе н.п. Пикузы12:09
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Враг по знаку Зодиака: назван ваш главный недруг09:30
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги