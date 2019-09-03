Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон

03.09.2019 15:08

Сильный период, который может порадовать тем, что будут происходить именно те события, которые были важнее всего. Иногда их приходится ждать годами. Но в 2019-м многим повезет больше – все обещанное на этот год может сбыться осенью, пишет Куб.

Итак, что же может измениться с наступлением осени, особенно у тех, кого лето не очень-то баловало? Начнем с того, что сентябрь – это совсем новый период, который зависит от влияния совершенно иных планет, вот и получается, что не стоит оглядываться назад – все в любом случае изменится.

Главное – сентябрь не будет обманывать. Если уж вы что-то начали делать, и это получается, то вы на верном пути. Не будет такого, что осень посулит что-то и не даст. Поэтому можно смело начинать и дела, и бизнес, и отношения, на которые вы делаете ставку.

Почему раньше не сбывались мечты, а сейчас начнут? Потому что есть, как минимум, три знака зодиака, у которых осень будет лучше, чем весь год. Это Дева, Водолей и Весы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что лето было с вами не очень-то ласково. Не таите ни на кого обиду, лучше принимайтесь за дела. Можно начать многое с чистого листа.

Про Деву уже сказано много, этот тот знак, который именно в начале осени должен решить, как жить дальше. Если вы готовы все менять – а именно это астрологи вам и советуют – то стоит заняться этим безотлагательно. Если же нет – то максимально улучшить свою жизнь, а для этого сейчас у вас появятся все возможности.

У Водолея же намечается стабильный рост во всем. Вам важно хорошо жить, проявлять себя с лучшей стороны, постоянно менять свою жизнь, развиваться, при это еще и успевая находить время на удовольствия и на любимых людей. И это у вас получится уже в начале осени. Сил будет много, деньги будут сами идти в вашу жизнь, а свободные дни сентября будут радовать вас активностью и новостями.

Кроме того, есть те знаки зодиака, которым осень готовит большой подарок. Например, среди них – Овен. Забудьте все плохое, что принесло вам лето, уже первые дни осени помогут из всего этого выпутаться. То, что грозило разрушить вашу жизнь, может в итоге быстро обесцениться и уже не нести угрозы. А вот хорошее начнет постепенно вас радовать. И первыми на помощь вам придут люди – родные и близкие и новые, которые еще сыграют свою роль в вашей судьбе.

А вот у Козерогов не за горами настоящее счастье, которое будет выражаться в потеплении отношений, решении каких-то важных семейных проблем и долгожданной встрече с любовью. Вообще, чем ближе конец 2019 года, тем выше шансы у этого знака на большую любовь, семью, детей. Поэтому, если всю весну и лето не получалось этого добиться, то может выйти сейчас.

И, конечно же, Рыбы, которым все само в руки не упадет, но жизнь таки даст долгожданные шансы. И пусть чудес не будет, зато будет ровная дорога к новой жизни, которую вы обязательно осилите.