Все рубрики раздела
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне
Не секрет, что искусственный свет приносит больше вреда, чем пользы для тела человека. К такому выводу пришли ученые-исследователи из США, передает Хроника.инфо.
Специалисты провели эксперименты, для участия в которых собрали 44 000 женщин в возрасте от 35 до 70 лет, половина из участников эксперимента спали без света, а половина — включали ночью светильники.
В результате исследователи из Исследовательского парка Треугольник в Северной Каролине (США) под управлением доктора Дейла Сэндлера пришли к выводу, что тот, кто включает свет во время сна, не только тратит впустую энергию — он также набирает лишний вес.
Согласно отчету, женщины, спящие при искусственном освещении ночью (ALAN) за пять лет эксперимента набрали более пяти килограммов лишнего веса (килограмм в год). В то же время их «индекс массы тела» (ИМТ) поднялся на десять процентов.
Предположения исследовательской группы Сэндлера очевидны: если вы спите со светом, ваши внутренние часы и их дневной и ночной ритм не синхронизированы, и с этим тесно связано чувство голода, так как женщины, которые спали со светом испытывали голод ночью.
«Цикл дня и ночи важен для правильного регулирования гормонов, которые определяют сон и голод», — говорит Сандлер.
Таким образом, если цикл выходит из-под контроля, раздраженное тело производит больше глюкокортоидов — гормонов стресса, вместо того, чтобы дать нам необходимый отдых с гормоном сна — мелатонином. Кстати, отмечают ученые, света уличных фонарей и неоновых вывесок, проникающих через спальню или детскую комнату, уже достаточно, чтобы сбить с толку организм и заставить его думать, что ему не нужно переходить в ночной режим.
Американские исследователи из Национального института здравоохранения подозревают, что лишение сна также играет роль в увеличении веса. Одним словом: кто меньше спит, у него больше времени на еду.
«Выключите свет, прежде чем ложиться спать», — советует Сэндлер.
Теги: Донбасс, сон, вес
- Тихий час: украинцы смогут отсыпаться прямо на работе
- В Донецкой области еще не знают, где искать сланцевый газ?
- Янукович и Медведев встретились в Донецке "с глазу на глаз" (ФОТО)
- Озвучены все возможные побочные эффекты бессонницы
- В Макеевке испугались низкой явки и хотели "ловить" избирателей по домам
- Больше всех платят "ударники", а меньше всех - "нунсовцы"
- В Луганске автомобиль «МВД ЛНР» врезался в блокпост14:48
- Жителей итальянского Турина заставили «любоваться» фреской с изображением Захарченко13:32
- В Донецке на улице Туполева произошел масштабный пожар13:11
- Наблюдатели СММ ОБСЕ попали под обстрел в районе н.п. Пикузы12:09
- «Люди пытаются жить»: стало известно, как живет «освобожденный» Иловайск11:48
- Мариупольчанка убила мужа и пыталась покончить с собой11:27
- Армия РФ на Донбассе пошла в атаку с тяжелой артиллерией - ВСУ несут тяжелые потери11:08
- Противник применил запрещенное вооружение в зоне ООС: один военный ранен один погиб10:49
- Обстановка на пунктах пропуска в зоне ООС: Больше всего машин на КПВВ «Новотроицкое»10:18
- На Донбассе наемники РФ ударили из запрещенного вооружения: ВСУ понесли потери10:01
- Украина нацелилась прекратить сотрудничество с МВФ - обозначены условия15:48
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- В Луганске автомобиль «МВД ЛНР» врезался в блокпост14:48
- В Крыму серьезно ухудшилась экологическая ситуация: крымчане жалуются на ухудшение здоровья14:29
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Верховная Рада сняла с нардепов неприкосновенность – исторические кадры. ВИДЕО13:49
- Жителей итальянского Турина заставили «любоваться» фреской с изображением Захарченко13:32
- В Донецке на улице Туполева произошел масштабный пожар13:11
- Нардепы сегодня рассмотрят снятие депутатской неприкосновенности12:50
- Врачи рассказали, из-за чего можно набрать вес во сне15:27
- Каким знакам зодиака начало осени принесет больше, чем весь летний сезон15:08
- Выберется ли Украина из трясины государственного долга?14:11
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака09:09
- Названы три знака-неудачника сентября08:01
- В Украине запретили ряд лекарств от морщин21:31
- Врачи назвали продукты, содержащие «витамин молодости»19:05
- Медики рассказали, как влияет на кишечник кофе с молоком16:51
- В Украине запретили продажу и использование популярного лекарства14:20
- Медики признали туалетную бумагу опасной10:48
- Жара сменится морозом и снегом: синоптики дали контрастный прогноз на осень в Украине
- Гороскоп смерти для всех знаков зодиака
- У мужчин этих знаков Зодиака – женский характер
- Гиркин рассказал, кто "отрезал" уши боевикам "ДНР"
- В оккупированном Крыму украинские патриоты устроили "диверсию"
- Боевики пошли в атаку и расстреляли бойцов ВСУ: большие потери
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- Зеленский срочно собирает силовиков и руководство страны на важное совещание: что известно
- Кремль "повышает ставки": "ДНРовцы" внезапно обратились с требованием к Киеву
- ВСУ заставили "ДНРовцев" бежать с передовых позиций под Головкой - оккупанты еле успели унести ноги