Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака

04.09.2019 09:28

Кто-то выдает чужие секреты ненароком, потом сильно раскаиваясь из-за собственной небрежности. А некоторые люди считают сплетни серьезным оружием, бьющим точно по противнику.

Редакция from-ua собрала четверку главных любителей посплетничать за спиной своих знакомых.

Близнецы

Общительные и словоохотливые Близнецы способны выболтать чужой секрет просто из-за своего непринужденного характера. Они точно знают, что лучший способ привлечь к себе внимание людей − это сообщить им нечто интересное. Так и выплывают на поверхность чужие тайны, когда-то доверенные Близнецам. Они делают это не со зла, а просто из желания стать главной персоной на светской вечеринке или во время обеденного перерыва на работе.

Рыбы

Рыбы обожают интересоваться мельчайшими деталями, дотошно выспрашивая секреты посторонних людей. Так же тщательно смакуя, они пересказывают все подробности личной жизни доверившегося им человека посторонним лицам. Эти люди мгновенно раскрывают тайны, распространяя информацию очень быстро. Стоит несколько раз подумать, прежде чем доверить Рыбам что-то важное и сокровенное. Рыбы не способны держать язык за зубами

Девы

Девы всегда стараются подчеркнуть собственные достоинства и преимущества, иногда не гнушаясь передачей сплетен. Этот знак пытается самоутвердиться таким образом за счет других людей. Хорошая сплетня является для Девой всего лишь удачным способом подчеркнуть собственное превосходство, слегка принизив других.

Овен

Овен не жалует сплетни, хотя часто сам невольно становится главным устройством передачи горячей информации. Делается это ненамеренно, а случайно, из-за прямого характера Овна. В разговоре с людьми этот знак часто сначала высказывается, а уже потом анализирует сказанное. Так Овен становится главной точкой, запускающей свежие сплетни. Кстати, именно Овны готовы использовать информацию в целях ликвидации противника, чтобы выиграть в карьерной гонке.