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Пониженное давление: врачи назвали новую опасность
У некоторых людей пониженное артериальное давление не сопровождается болезненными симптомами, в то время как у других оно может заметно влиять на самочувствие и качество жизни.
Данное отклонение диагностируется, когда давление понижается до уровня 100 на 70, причем не в виде временного явления, а хронически, пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
К не слишком сильно пониженному давлению врачи скорее относятся благосклонно. По их мнению, это гораздо менее опасный фактор для здоровья человека, чем повышенное давление. При понижении давления до второй степени нет риска тех сердечно-сосудистых катастроф, которые ассоциируются с гипертонией. К тому же поддерживать хорошее самочувствие в таком случае гипотонику проще без применения лекарств — с помощью тонизирующих напитков и продуктов, трав, физической активности.
Но когда давление снижается существенно, возникает риск различных осложнений — например, риск нарушения мозгового кровообращения.
«В случае значительного снижения давления замедляется движение крови, что делает поступление кислорода и питательных веществ несвоевременным. Больше всего от этого страдает мозг и по этой же причине может развиваться сердечная недостаточность», — констатировали специалисты.
Врачи напоминают, что характерными признаками снижения давления являются головокружение, тошнота, общая слабость, сонливость, рассеянность, повышенная раздражительность. В тех случаях, когда артериальное давление падает до критических показателей и не повышается, необходимо вызывать скорую помощь. При этом может возникать состояние, угрожающее жизни, вплоть до потери сознания и комы.
Теги: Донбасс, здоровье, давление
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