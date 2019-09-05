Все рубрики раздела
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- Врачи назвали причины возникновения чрезмерной усталости17:00
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- Какие кошки притягивают в дом счастье и деньги12:46
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- Названы белковые продукты, снижающие риск инсульта22:18
- Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса19:59
Самые вредные продукты для зубной эмали
Такая пища способствует развитию бактерий, вызывающих кариес.
Стоматологи рассказали, что вред зубам могут принести не только сладости и газированные напитки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вгору.
Множество людей даже не задумывается о том, что некоторые продукты несут непоправимый вред для зубной эмали. Так, медики рассказали о том, какие популярные и даже полезные продукты могут навредить зубам и разрушить их.
По словам специалистов, многие хорошо осведомлены о том, что сладости, газированная вода и кислые фрукты приносят определенный вред для зубов, для целостности их эмали. Но улыбку могут испортить и другие продукты, причем среди них встречаются и полезные.
Стоматологи называют в числе разрушителей зубной эмали сухофрукты. Так, достаточно сладкие чернослив и курага легко забиваются между зубами и пристают к эмали в труднодоступных местах.
Кроме того, для зубов опасны и вязкие молочные каши, которые их легко обволакивают. После употребления таких каш необходимо обязательно полоскать рот, иначе остатки такой еды помогут развитию кариозной флоры, которая уничтожает эмаль зубов.
Еще один вполне полезный продукт, который образует ненужную пленку на зубах, — жидкий яичный желток. Похожий эффект пленки, которая сохраняет на зубах бактерии, наблюдается и после употребления икры. Другой враг зубной эмали — это маринованные продукты. Разрушительный эффект обеспечивается уксусом, который содержится в маринадах.
Теги: Донбасс, зубы, вред, продукты
- В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ15:40
- В «ДНР»: Пушилин заявил о курсе на «государство» в составе России14:20
- Военная операция ВСУ к северу от Донецка: боевики срочно стягивают бронетехнику под Горловку 14:00
- В «МЧС ДНР» рассказали детали взрыва на шахте им. Скочинского11:30
- «Это уже наша территория» бойцы «Азова» продвинулись вперед под Горловкой10:15
- Главарь «ДНР» Денис Пушилин отменил комендантский час10:08
- В ОРДО определились, когда начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО08:28
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города08:00
- Главари ОРДЛО подготовили «проект решения проблемы разведения сил и средств» 21:53
- Противник обречен: ВСУ показали, как и чем будут уничтожать боевиков на Донбассе21:28
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- У Зеленского устроили массовые "чистки" в Кабмине: кто попал в список, кроме Туки и Грымчака17:45
- Апелляционный суд Киева выпустил известного члена НВФ из-под стражи17:30
- Аэропорт в Днепре передумали возобновлять: подробности сенсационного решения17:18
- Врачи назвали причины возникновения чрезмерной усталости17:00
- На такое ранее шел только Янукович: журналист Романенко пояснил, почему уволили Кличко 16:41
- Лукашенко в ауте после закрытия границы с Украиной: все оказалось ложью16:20
- Стало известно, накажут ли Порошенко за очередной "прогул" допроса в ГБР16:00
- В ОРДО сообщили о «попытке прорыва ВСУ» и озвучили потери НВФ15:40
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- Самые вредные продукты для зубной эмали18:00
- Врачи назвали причины возникновения чрезмерной усталости17:00
- Как снизить влияние магнитных бурь: советы врачей15:20
- Какие кошки притягивают в дом счастье и деньги12:46
- Как защитить организм в сезон простуд10:00
- Назван продукт, лучше всего избавляющий от плохого запаха изо рта09:30
- Божий дар: астрологи рассчитали вашу силу по знаку Зодиака07:26
- "Это все придется переголосовывать", - Бабченко сообщил украинцам неприятную правду о произошедшем в Раде22:36
- Названы белковые продукты, снижающие риск инсульта22:18
- Виктор Медведчук: «Постановление о мире» должен рассматривать комитет по реинтеграции Донбасса19:59
- Расшифровано поразительное пророчество Ванги о Зеленском: такого поворота событий никто не ожидает
- Названы четыре главные сплетницы по знаку Зодиака
- Зеленский договорился с Путиным, президент раскрыл сенсацию: «ждать больше нельзя»
- В Горловке внезапно умерли 56 человек
- «С 5 сентября». Зеленский осуществил мечту многих украинцев
- «Мощные бахи и залпы»: дончане сообщают о начале боя в северной части города
- В «ДНР» сожгли дом главаря террористов
- «Может кто-то узнает свой диван»: дончанин показал, во что война превратила известную многоэтажку. ВИДЕО
- «Пора бежать, куда глаза глядят»: блогер рассказал о новой проблеме НВФ ОРДО
- Чем удивят звёзды в сентябре 2019-го каждый из знаков Зодиака