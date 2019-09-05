Врачи назвали причины возникновения чрезмерной усталости

05.09.2019 17:00

Иногда беспричинная усталость является тревожным фактором.

Усталость без видимых причин может возникать в связи с физиологическими нарушениями, а также эмоциональным истощением. Поговорим об этом подробнее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

По словам врачей, одна из частых причин непонятной усталости — депрессия. Нередко такая депрессия возникает не из-за потрясений, а из-за элементарной переработки и недосыпа, которые приводят к тому, что в клетках головного мозга образуется дефицит серотонина.

Также на возникновение усталости влияет нехватка витаминов группы В. Эксперты предупреждают: нельзя все время пребывать в условиях активных физических нагрузок, напряженной работы, ответственности. Недостаток адекватного отдыха ведет к тому, что организм начинает недополучать витамины.

Нередко усталость, которая ощущается без серьезных для того причин, является сигналом об опасных нарушениях. Например, при развитии метаболического синдрома и потери чувствительности клеток к инсулину нарушается усвоение глюкозы организмом, и это приводит к слабости.

Еще одна причина усталости – прием лекарств. В частности, чувство слабости, утомления, головокружения может возникать как побочный эффект при использовании препаратов от давления, антигистаминных и седативных средств.

Помимо этого, усталость, апатия и вялость наблюдаются при гипотиреозе – нарушении в деятельности щитовидной железы, при котором замедляются обменные процессы и могут иметь место гормональные сбои.

Жалуются на усталость и пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями. В их случае слабость – это показатель того, что сердце из-за утраты своих здоровых функций не обеспечивается полноценно кровью и кислородом.

«Сильная слабость и головная боль – первые предвестники инсульта и инфаркта, об этом особенно важно помнить людям с хроническими проблемами с сердцем», — констатировали специалисты.