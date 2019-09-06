Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж

06.09.2019 20:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж

Замужество - сложный шаг, и мы никогда не знаем, не изменится ли потом человек, пишет lifter.
Поэтому, нужно внимательно подходить к выбору спутника жизни. Есть определенные типы мужчин, от которых нужно скорее бежать и не тратить свое время попусту.
1. Бывшая для него - все.
Он постоянно будет вас сравнивать. Если хотите всю жизнь оправдывать чужие ожидания - милости просим, во всех других случаях - обходите такого мужчину стороной.
Перфекционист.
Такие люди очень привередливы ко всему: от еды, одежды, сада, домашней работы до расходов. Вступление в брак с перфекционистом в большинстве случаев приведет к разочарованию.
3. Девственник.
Если вы его первая любовь, то помните, ему не хватает опыта, и это в конечном итоге приведет к беде. Он пока понятия не имеет, как ему жить.
4. Жестокий человек.
Если во время свиданий вы видите какие-либо признаки насилия - злость, крик, избиение, нецензурная лексика - убегайте как можно быстрее.
5. Бунтарь.
Многие женщины любят бунтарей за свободный дух. Но они будут бунтовать и в браке, что сделает вашу жизнь значительно сложнее.
6. Хвастун.
Он всегда будет хвастаться, а иногда даже приуменьшать ваши заслуги, чтобы лучше на вашем фоне выглядеть.
7. Контроллер.
Он будет жестоким и грубым, если вы не будете делать все так, как он хочет.
8. Обманщик.
Такой мужчина будет врать всегда, в большом, в маленьком, до свадьбы и после. Его склонность ко лжи сделает жизнь невыносимой.
9. Маменькин сыночек.
«Мама делает лучше», «Мама права», «Мамин суп вкуснее»… Вас всегда будет трое в этом браке: вы, муж и его мама.
10. Красавчик.
Выйти замуж за кого-то красивого - желание каждой девушки, но позже это может стать проблемой. Сумеете ли вы справиться с ревностью?
11. Мачо.
Такие мужчины, как правило, заняты только собой у них нет времени на вас и ваши потребности.
12. Жадина.
Он будет считать каждую копейку, даже если вы будете жить в роскоши. Для него вещи - важнее людей и их чувств.



Теги: Донбасс, семья, жестокость, жадность, мужчины
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх