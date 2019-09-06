12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж

06.09.2019 20:31

Замужество - сложный шаг, и мы никогда не знаем, не изменится ли потом человек, пишет lifter.

Поэтому, нужно внимательно подходить к выбору спутника жизни. Есть определенные типы мужчин, от которых нужно скорее бежать и не тратить свое время попусту.

1. Бывшая для него - все.

Он постоянно будет вас сравнивать. Если хотите всю жизнь оправдывать чужие ожидания - милости просим, во всех других случаях - обходите такого мужчину стороной.

Перфекционист.

Такие люди очень привередливы ко всему: от еды, одежды, сада, домашней работы до расходов. Вступление в брак с перфекционистом в большинстве случаев приведет к разочарованию.

3. Девственник.

Если вы его первая любовь, то помните, ему не хватает опыта, и это в конечном итоге приведет к беде. Он пока понятия не имеет, как ему жить.

4. Жестокий человек.

Если во время свиданий вы видите какие-либо признаки насилия - злость, крик, избиение, нецензурная лексика - убегайте как можно быстрее.

5. Бунтарь.

Многие женщины любят бунтарей за свободный дух. Но они будут бунтовать и в браке, что сделает вашу жизнь значительно сложнее.

6. Хвастун.

Он всегда будет хвастаться, а иногда даже приуменьшать ваши заслуги, чтобы лучше на вашем фоне выглядеть.

7. Контроллер.

Он будет жестоким и грубым, если вы не будете делать все так, как он хочет.

8. Обманщик.

Такой мужчина будет врать всегда, в большом, в маленьком, до свадьбы и после. Его склонность ко лжи сделает жизнь невыносимой.

9. Маменькин сыночек.

«Мама делает лучше», «Мама права», «Мамин суп вкуснее»… Вас всегда будет трое в этом браке: вы, муж и его мама.

10. Красавчик.

Выйти замуж за кого-то красивого - желание каждой девушки, но позже это может стать проблемой. Сумеете ли вы справиться с ревностью?

11. Мачо.

Такие мужчины, как правило, заняты только собой у них нет времени на вас и ваши потребности.

12. Жадина.

Он будет считать каждую копейку, даже если вы будете жить в роскоши. Для него вещи - важнее людей и их чувств.