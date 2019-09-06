7 - 27 сентября: период широкой светлой жизненной полосы для трех знаков Зодиака

06.09.2019 19:14

Последняя треть сентября будет поистине щедра на подарки.

Многие увидят долгожданный свет в конце тоннеля и ощутят на себе всю силу светлой полосы, пишет Куб.

Подарки Судьбы и новые возможности будут сыпаться, словно из рога изобилия.

Но такая участь настигнет лишь тех, кто терпеливо ждал, надеялся и верил.

А еще, совершал благие поступки, несмотря на свое не особо процветающее положение: был отзывчив к чужой беде, внимателен к близким.

Был плечом и жилеткой для своих друзей и знакомых. Но, при этом, сам никогда не унывал.

Именно таких людей в осеннем сезоне небесные светила одаривают особенно щедро.

Многим будет казаться, что за плечом стоит ангел-хранитель и нашептывает правильные пути, указывает возможности, оберегает от падений.

Дарит свою любовь и заботу. И это действительно так. А еще он может осуществить желания.

Причем, начиная с 10 сентября тенденция будет только возрастать.

Но стоит помнить, что загадывать нужно осуществимые вещи, чтобы потом не сетовать на судьбу.

Ведь, она может обидеться и больше не одаривать своей благодатью.

Для тех, кто еще ни разу не ощущал на себе период удачи, звезды советуют морально приготовиться, умерить свою гордыню и жадность и следить за своими мыслями.

Особым вниманием небесных светил будут пользоваться следующие знаки.

Рыбы. Вам, наконец, все воздастся по заслугам. За каждый ваш хороший поступок Судьба отдаст в тройном размере.

Удача будет сопутствовать во всем. Начиная с 7-го числа, мелкие желания будут исполняться, набирая обороты и масштабы.

Сначала, сами представители знака не будут понимать, что же происходит. Но к концу месяца войдут во вкус и разберутся с правилами игры.

Для Стрельцов это будет период семейного благополучия, любовной гармонии и возведения разрушенных и новых мостов.

Наберет обороты социальная жизнь – будет появляться много новых знакомых.

Старые друзья и близкие отпустят обиды прошлого и решат пойти на мировую.

Любимый человек решит воскресить ваш романтический период, окутывая вниманием и любовью.

Семейный очаг будет греть теплом и уютом, ссоры сойдут на нет и наступит период мира.

У Близнецов есть возможность получить желаемое.

Это может быть какая-то старая сокровенная мечта, тщательно разработанный план или задумка.

Все будет зависеть только от степени реальности осуществления, во всем остальном Вселенная будет всячески помогать и направлять активного Близнеца в нужном направлении.