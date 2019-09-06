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"Привет, сепар, хочу сыграть с тобой в игру", - Серж Марко открыл горькую правду о "перемирии"
Блогер и военный эксперт Серж Марко опубликовал своеобразное обращение о потерях Вооруженных сил Украины и оккупаннтов РФ за время так называемого "перемирия", пишет Диалог.UA.
Привет сепар, я хочу сыграть с тобой в игру. Игра называется "Кто лучше умеет убивать". Рюске, ты тоже становись в строй, слезай с бутылки и становись в строй, я сказал, потому что игра началась. В августе ВСУ понесли потери, восемь человек погибли от рук коллаборантов и россиян. Несмотря на "перемирие работает" от Александра Данилюка, война продолжается с тем же накалом. Да, стрелять стали меньше. Скорее - меньше стали разбрасываться боеприпасами. Но стиль остался тем же. Мы несем потерихоть и меньшие. Если в июле-сентябре 2017 года наши потери варьировались от 8-12 человек в месяц. В июле- сентябре 2018 - от 7-18 погибших. Мы пока что идем в границах потерь которые были "до перемирия". И как говорил мой знакомый комбат: Для меня любые потери недопустимы, несмотря на урон что мы наносим. Потому что мы убиваем падаль, а хороним сынов Украины. Потому для меня счет при любых раскладах не в мою пользу. И да, меня гнетет тот факт, что война выпала из повестки дня. Верховный главнокомандующий забил на армию и ветеранов. Ну мол, не получается у меня с ними работать, ну их нахрен, как нибудь само рассосется, пусть Хомчак там с ними возится. Хомчак, про которого я сам когда то писал что он квалифицированный персонаж и очень неглупый генерал, разочаровывает очень сильно пока что, судя по слухам. В армии объявлен переход на управленческую структуру НАТО с сокращениями, и вместе с подразделениями которые надо сокращать, убивают в том числе подразделения которые нам необходимы в войне. Ну и то что результатом перехода будет потеря координации, как вертикальной, так и горизонтальной - никто не слушает. Генеральный штаб решил перейти на "стандарты НАТО" и отчитаться о красивой реформе. Аргументы что это надо делать постепенно, и что если в Т-64 вместо родного двигателя кинуть сверху двигатель от Абрамса, то Т-64 не поедет как Абрамс, да и вообще не поедет, что тут должна быть проведена серьезная работа по реорганизации - отметается. Нужно галочку поставить и отчитаться о реформах. Потому сокращения и "по стандартам НАТО". Как оно будет работать - никого не интересует. По объезду НГШ по подразделениям - тоже разочарование. Муженко всех долбал за боёвку. Хомчак всех отимел за неправильно поклеенные обои, несиметричные занавески, отчеты и журналы обликов. Общий вывод в боевых бригадах - к нам приезжал какой то инспектор МО, а не Начальник генерального штаба. Привет совок, прощай война. И это говорят комбаты и комбриги которые очень сильно не любили Муженко, в том числе. В общем верхушка не настроена на войну, у них другие приоритеты. Но армия....продолжает воевать. Они просто по другому не умеют. Утыкаясь в "режим прекращения огня" и сидя под обстрелами, с урезанной выдачей боеприпасов и топлива, за август месяц ВСУ уничтожили 35 коллаборантов. Кроме того есть информация о 5-6 уничтоженных гуске, которым не свезло попасть в огневой контакт с нашими ВСУ. По ним информации нет, кроме того что их тела быстро вывезли.
Но даже по тем потерям что подтверждены, в том числе самими сепарами - то можно сказать что за одного погибшего мы отвечаем 4-5 убитыми врагами. ВСУ лучшие убийцы, чем россияне и их шестерки. ВСУ как стальная машина перемалывает врагов день ото дня. Забив на зеленое руководство (главнокомандующего Владимира Зеленского и его команду - прим.) и недостаток боеприпасов. Армия продолжает воевать. Успешно. Эффективно. Так, как училась делать эти пять лет. Осталось только не про**ать всё в тылу.
Теги: Донбасс, перемирие, потери, ВСУ, оккупанты
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