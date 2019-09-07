Кому повезет в любви: гороскоп на сентябрь 2019-го

07.09.2019 19:47

В сентябре звезды будут благосклонны к влюбленным и подарят им много счастливых минут. Однако, некоторым придется обуздать свои страсти, а кому, наоборот, нужно быть более смелее в отношениях.

Так считает астролог Хаял Алекперов, который составил любовный гороскоп на сентябрь 2019 года для всех знаков зодиака, пишет from-ua.

Овен

В сентябре у одиноких представителей знака появится немало возможностей наладить свою личную жизнь. Совет звезд — чаще бывать на виду и не отказываться от неожиданных приглашений выйти в свет или побывать на вечеринке. Кто знает, возможно, новое романтическое знакомство ожидает вас именно на выставке в картинной галерее, куда вы вовсе не планировали идти?

Телец

Тельцам в этот период может немного недоставать романтики. Но не стоит обвинять партнера в том, что отношения стали рутинными и скучными. Проявляйте больше инициативы: пригласите свою половинку в интересное путешествие или устройте неожиданное свидание. Будьте уверены — вам не придется долго ждать ответного шага со стороны любимого человека.

Близнецы

В этот период счастье одиноких Близнецов в любви будет зависеть главным образом от их эмоционального состояния. Как только вы сумеете достичь гармонии внутри себя, увидите, что не замедлят появиться и кардинальные перемены в личной жизни. Семейным же Близнецам стоит избегать колких замечаний в адрес любимого человека — звезды предполагают, что это может привести к затяжным ссорам.

Рак

Практичность, которая присуща представителям знака Раков, а также их отстраненность в этот период могут стать причинами ссор и конфликтов с любимым человеком. Звезды советуют быть активнее и не сковывать себя в проявлении чувств. Увидите, как ваш партнер будем признателен за это. К тому же подобное поведение не только поможет избежать конфликтов с любимым человеком, но и усилит страсть.

Лев

Звезды советуют семейным Львам проявить в сентябре больше внимания к партнеру и постараться найти общий язык в спорных вопросах. Расположение небесных тел в этот период способствует тому, чтобы уладить все разногласия в отношениях и установить долгожданный мир. Одиноким же сердцам сентябрь сулит новые перспективные знакомства. Только не стоит замыкаться в себе.

Дева

В сентябре многие Девы смогут наконец разобраться в своих чувствах. Именно это поспособствует улучшению личных отношений. Так как большая часть трудностей и споров с любимым человеком была вызвана именно с внутренними сомнениями представителей знака Дев. Измените свой внутренний настрой и увидите, как изменится мир вокруг вас.

Весы

В этом месяце одинокие представители знака Весов окажутся в центре внимания противоположного пола. А потому у них есть все шансы изменить ход событий и расстаться со статусом холостяка или холостячки. Но вот семейным представителям знака следует быть осторожнее и не испытывать терпение своего партнера ревностью и подозрениями. Отпустите вожжи и увидите, как в лучшую сторону изменятся ваши отношения.

Скорпион

В сентябре Скорпионы могут расстраиваться по пустякам, делая из мухи слона. Особенно это скажется на сфере личных отношений. Поэтому старайтесь не искать проблемы и трудности там, где их нет. А чтобы как-то отвлечься, устройте любимому человеку путешествие-сюрприз. Помните, что новые позитивные эмоции очень быстро помогут наладить связь между вами.

Стрелец

Одиноким Стрельцам сентябрь обещает неожиданные знакомства. Звезды советуют не бояться перемен. Наступает отличное время для начала долгих романтических отношений. Семейным же знакам стоит быть осторожнее с критикой в адрес любимых — есть большая вероятность, что на ваши слова партнеры отреагируют слишком эмоционально и это приведет к ненужному конфликту.

Козерог

В сфере личных отношений у Козерогов возможны серьезные разногласия с партнером. Причиной тому может послужить ревность, присущая представителям этого знака. Совет звезд: постарайтесь обуздать свою фантазию — скорее всего, ваши подозрения совершенно беспочвенны. Одиноким же Козерогам в конце сентября звезды сулят судьбоносные знакомства.

Водолей

В этот период у многих Водолеев на первом месте будут стоять вопросы личной жизни. Романтический настрой может вытеснить мысли о делах, а это не правильно. Звезды советуют представителям знака все же не забывать и о других жизненных сферах. Тем более что, чрезмерно увлекаясь любовными перипетиями, вы рискуете упустить новые возможности в карьере.

Рыбы

В сентябре Рыбам стоит быть крайне осторожными и не посвящать в подробности личной жизни непроверенных людей. Есть большая вероятность того, что вы можете стать жертвой сплетен и слухов. А вот середина месяца — это отличное время для романтических свиданий. Не исключено даже, что ваша первая встреча с партнером перерастет в начало весьма бурного романа.