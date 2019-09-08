Составлен женский гороскоп с 9 по 15 сентября

08.09.2019 07:47

У каждого Знака Зодиака есть важные достоинства. На этой неделе звезды помогут многим женщинам осознать свои сильные стороны, понять, к чему и как нужно двигаться для обретения счастья. Удача будет на стороне тех, кто неустанно ищет себя и стремится стать лучше, пишет from-ua.

Женщина-Овен

Для женщин этого Знака Зодиака наступает благоприятный и размеренный период, в который энергетика планет будет стабильной. Главной сферой жизни для представительниц Знака Овна станет любовь. Астрологи советуют чаще пользоваться аффирмациями на любовь и счастливое замужество, чтобы как можно скорее найти свою вторую половинку или укрепить уже имеющиеся отношения. В делах Овнам следует сохранять осторожность и последовательность.

Женщина-Телец

Женщинам, рожденным под этим Знаком Зодиака, стоит сфокусировать внимание на финансовой составляющей. Нужно тратить деньги осторожнее, а также приложить больше усилий для их заработка. Избавиться от бедности и повысить доход помогут три полезных способа. Лучшим источником энергии для Тельцов станут родные стены. После трудных рабочих дней стоит больше времени проводить с близкими, заниматься легкими домашними делами. На выходных прекрасных Тельцов ожидают приятные женские радости и внимание любимого мужчины.

Женщина-Близнецы

Близнецам прекрасного пола астрологи настоятельно советуют сделать основной сферой любовь. Пришло время победить одиночество, найти мужчину мечты. Для этого важно полагаться не только на интуицию и чувства, а еще и на совместимость, которую можно проверить по первым буквам имени. В будние дни женщинам-Близнецам будет проще решать различные конфликтные ситуации, искать компромиссы. Можно сменить обстановку, отправиться в путешествие или устроить себе внеплановый отпуск.

Женщина-Рак

У представительниц этого Знака появится возможность найти свою любовь, вывести уже существующие отношения на новый уровень или завершить отношения, которые уже давно себя изжили. На этой неделе возможны судьбоносные встречи и приятные события, которые останутся в памяти Раков на долгий срок. Если одиноким дамам удастся встретить принца на белом коне, то гороскоп знакомств поможет узнать, какое будущее ждет эти отношения.

Женщина-Лев

У Львов на этой неделе может появиться множество новых обязанностей и задач. Вполне возможно, что на работе начальство попросит уделить делам больше времени. С противоположным полом тоже не всё будет гладко, но это не значит, что нужно унывать. Женские заговоры на привлекательность помогут Львам оставаться в центре внимания и поднять самооценку. Самым ярким днем недели окажется суббота, которую лучше провести в максимально приподнятом настроении, в окружении близких людей и любимых дел.

Женщина-Дева

Следование законам процветания поможет Девам прекрасного пола изменить свою жизнь за неделю. Многие не верят, что такое возможно, однако это действительно так. При желании можно изменить всё, но для начала необходимо правильно взглянуть на мир, избавившись от страхов, стереотипов и неуверенности. Звезды и планеты будут очень позитивны с 9 по 13 сентября. На выходных их энергия немного упадет, что приведет к небольшому всплеску негатива. В такие дни лучше правильно воспринимать чужую критику.

Женщина-Весы

Неделя благоприятна для перемен, особенно касающихся внешнего вида. Можно сменить прическу, обновить гардероб, сделать новый маникюр. Выходные удачны для общения с близкими, знакомств, свиданий. В будние дни астрологи рекомендуют заниматься домашними делами и работой, абстрагировавшись от всего, что мешает. Из-за слабой энергии звезд астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Весам почаще пользоваться заговорами на удачу.

Женщина-Скорпион

Скорпионам звезды помогут преуспеть в сфере финансов и работы. Чтобы привлечь больше удачи, им стоит воспользоваться помощью лучших магнитов для денег, которые можно расположить у себя дома. Это заставит финансовые потоки циркулировать более интенсивно. Самым позитивным днем для Скорпионов станет суббота. 14 сентября планеты и звезды будут находиться в благоприятном положении, что хорошо скажется на настроении Скорпионов. На выходных этим дамам нужно больше отдыхать и общаться с близкими.

Женщина-Стрелец

У Стрельцов прекрасного пола на этой неделе есть возможность найти новые увлечения и хобби, идеально подходящие им по Знаку Зодиака. Пришло время сконцентрироваться на себе любимых, отложить все второстепенные дела. Ближе к концу недели женщины-Стрельцы могут стать более импульсивными. В пылу чувств и эмоций можно принять неверное решение, о котором потом можно пожалеть. Стрельцам потребуется спокойствие и рассудительность. Риски сейчас ни к чему.

Женщина-Козерог

Эта неделя станет для Козерогов расцветом творческой энергии, любви и удачи. У них могут появиться новые идеи, нестандартные решения каких-то проблемных ситуаций. Женщины этого Знака преуспеют не только в работе и делах, но и в любви. Тут им на пользу пойдет немного хитрости. Главное — не раскрывать никому свои карты и не делиться с подругами планами на будущее. Наладить внутреннюю гармонию поможет смена обстановки, перестановка мебели и новые знакомства, ведь Козероги станут более харизматичными и обаятельными.

Женщина-Водолей

Из-за негативного влияния планет у Водолеев будет много поводов для переживаний и отрицательных эмоций, которые могут привести к плохому настроению, проблемам с мотивацией. Исправить ситуацию поможет полезная медитация для хорошего сна, которая поможет женщинам этого Знака лучше отдыхать и быстрее избавляться от всех мыслей, что заставляют нервничать. Будут и яркие приятные моменты для этих дам. Ожидаются они ближе к концу недели, когда звезды и планеты улучшат свою энергетику.

Женщина-Рыбы

Эта неделя станет удачной для женщин, которые свободны от семейных обязанностей. Им необходимо сфокусировать внимание на себе и на работе, сохраняя спокойствие и размеренность. Всем, кто находится в браке и имеет семью, помогут остаться на плаву женские обряды на любовь и достаток. Домочадцы могут провоцировать этих женщин на негативные эмоции, что поспособствует конфликтам, которые заберут много энергии и сил. Сейчас выяснять отношения настоятельно не рекомендуется.