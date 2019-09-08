Ваш смысл жизни по знаку Зодиака

08.09.2019 09:13

Одни представители зодиакального круга стремятся добиться мира во всем мире, в то время как другие сосредоточены исключительно на себе. Астрологи поделились, как каждый из знаков зодиака расставляет приоритеты и какую цель видит смыслом жизни, пишет Куб.

Овен

Всю жизнь Овны ищут смысл жизни, как бы парадоксально это не звучало. Им важно знать, ради чего они живут. Они ввязываются в забавные и порой опасные истории, с рьяным упорством достигают поставленной цели, а после снова начинают все сначала. Ставят цель, которая якобы смысл их жизни, бредут к ней, добиваются ее исполнения. Вскоре оказывается, что не это их истинное предназначение, а другое, в противоположной стороне. Путь начинается вновь. Смысл жизни Овна – вечный поиск.

Телец

Тельцы целеустремленные и знают, чего хотят от жизни. Еще в молодом возрасте они определяют для себя приоритеты. Как правило, на первом месте либо карьерный рост, либо семья. Первый случай подходит для тех представителей знака, которые предпочитают материальные ценности духовным. Семью выбирают Тельцы, у которых сильно развита связь с мамой. Им остро необходимо чувствовать себя в кругу родных, в домашней уютной обстановке.

Близнецы

Близнецам сложно определиться со смыслом жизни из-за их переменчивости и непоседливости. Чаще всего июньский знак находит призвание в роли советника и всеобщего помощника. Он с радостью выполняет роль спасителя и с любовью раздает советы. Также Близнецам важно быть среди верных друзей и приятного окружения. Они чувствуют, что мир без них не обойдется, поэтому скромно примеряют на себя костюм супергероя.

Рак

Раки не терпят одиночества. Их смысл жизни – окружить себя любимыми людьми и добиться их счастья. Они упорно работают, стараясь создать комфортные материальные условия для семьи, развивают в себе сдержанность, чтобы резким словом не обидеть родных, стараются больше времени проводить с близкими людьми, чтобы укрепить теплые отношения и развивать союз. Им важно знать, что окружение счастливо. Осознавая это, Раки и сами ощущают себя самодостаточными личностями.

Лев

Львы постоянно находятся в развитии себя. Но саморазвитие – не жизненная цель, а лишь способ достичь истинной мечты – признания общественности. Львы безумно эгоистичны и любят, когда их хвалят, восхищаются и ставят в пример другим.

После того как огненный знак вдоволь потешил свое самолюбие, он приступает к итоговой ступеньке смысла жизни – созданию идеальной семьи. И обязательно их семейными отношениями должны восторгаться все вокруг.

Дева

Девы стремятся достигнуть идеала. Они «шлифуют» себя, свое окружение, семью, работу, жилье и вон ту криво висящую рамочку на стене. Будучи эстетами и перфекционистами, они видят смысл именно в достижении идеала. Как только до Дев доходит, что нет предела совершенству, они погружаются в труды. Работают, чтобы позволить себе купить идеальные вещи. Дорогие, красивые, порой раритетные, эксклюзивные и совершенные.

Весы

Воюют с беззаконием и ложью, стремятся исправить этот никчемный мир. Даже когда их светлые и по-детски непосредственные мечты разбиваются о скалы реальности, они не унывают, набираются сил, оптимизма, и снова рвутся в бой – устанавливают справедливость, помогают слабым и обделенным, наказывают наглых и вредных.

Даже после сотни неудачных попыток Весы не опускают руки, а уверенно начинают сначала – это и есть их смысл жизни.

Скорпион

Скорпионы ставят перед собой промежуточные цели. Устанавливают график, расписывают путь достижения по пунктам. Потом живут этим графиком, неспешно выполняя задачу за задачей и продвигаясь к заветной мечте. Главная их цель – не деньги, не карьера и не семья. Они хотят осчастливить себя и только. И на пути к счастью им порой приходится зарабатывать значительные суммы, достигать высот на карьерном поприще и обзавестись крепкой семьей.

Стрелец

Стрельцы не сидят на месте и не ставят невыполнимых целей. Они живут сегодняшним днем и предпочитают получать удовольствие здесь и сейчас. Их смысл жизни – получение ярких эмоций, проживание приятных моментов и получение порции славы от публики. Они пробуют все новое и хотят прожить жизнь так, чтобы было что занятного рассказать подрастающему потомству. Чудят и не остепеняются даже в зрелом возрасте.

Козерог

Козероги стремятся заполучить высокую должность, стать важной персоной, получить одобрение от окружающих. Они любят славу, любят себя и двигаются к успеху. Не представляют своей жизни без решения сложных задач и достижения целей. Однако некоторые представители этого знака способны променять высокое положение в обществе на тихий семейный очаг в кругу любимых людей.

Водолей

Водолеи разносторонние личности и не могут определиться со смыслом жизни. Они хотят реализовать себя на трудовом поприще, найти интересное хобби, образовать семью с теплыми отношениями, окружить себя верными и «разношерстными» друзьями, сделать мир лучше, поставить новый рекорд. Их истинное предназначение заключается в постоянном поиске себя и покорении очередных вершин, причем не в одном направлении, а в самых разных: от вязания крючком до парашютного спорта.

Рыбы

Рыбы стремятся окружить себя достойными людьми: любящими, проверенными и приятными в общении. Также они хотят улучшить мир, избавить его от войн и безобразия, восстановить справедливость. Смысл жизни Рыб – уют, любовь, гармония, постоянное желание ощущать справедливость мира и стать идейным вдохновителем для воплощения рациональности. Они реалистично смотрят на свои цели, но не забывают помечтать о высоком.