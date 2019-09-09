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Врачи рассказали о полезных свойствах шоколада
Этот продукт рекомендуется употреблять регулярно.
В ходе научных исследований удалось установить, что шоколад является не только вкусным десертом, но и прекрасным средством защиты от некоторых болезней, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Happy News.
Его в обязательном порядке стоит есть в период возможного наступления осенней депрессии, поскольку он прекрасно справляется с процессом поднятия настроения.
Ученые из Америки установили, что если употреблять шоколад совместно с пребиотиками, то это способно улучшить состояние микрофлоры в кишечнике. А это, в свою очередь, избавляет от различных воспалительных процессов.
Продукт является весьма ценным для улучшения интеллектуальной деятельности и здоровья мозга. Также удалось установить, что шоколад выступает в качестве профилактики болезней сердечно-сосудистой системы. Если есть его регулярно, то это защитит от преждевременного старения, поскольку в нем содержатся антиоксиданты.
Однако пользой обладает только темный сорт шоколада, так как в остальных содержится слишком много сахара.
Теги: Донбасс, здоровье, шоколад, польза
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