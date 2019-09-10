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Названы лекарственные препараты, которые ни в коем случае нельзя совмещать

10.09.2019 11:41
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Названы лекарственные препараты, которые ни в коем случае нельзя совмещать

Занимаясь самолечением, люди не учитывают, что некоторые лекарства несовместимы с друг другом.
Нельзя сочетать антигистаминные препараты и сиропы от кашля, так как в их составах присутствуют вещества, обладающие снотворным эффектом, пишет from-ua.
Антидепрессанты и анальгетики применять одновременно то же не рекомендуется. Совмещение данных препаратов может привести к желудочному кровотечению, повышению температуры, учащенному сердцебиению и тревожности.
Среди небезопасных комбинаций аспирин и средства против тромбов. Из-за того, что данные препараты “разжижают" кровь есть вероятность появления внутреннего кровотечения.



Теги: Донбасс, здоровье, опасность, совместимость, лекарства
 
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