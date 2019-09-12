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В карманах нужно носить листья этих растений, это важно
Древние целители испокон веков применяли растения, чтобы улучшать атмосферу в домах, пишет lifter и Mesaje Inspiritionale.
Сегодня многие охвачены депрессией, проникающей во все щели. Когда мы целыми днями пялимся в экраны, разум затуманивается, а настроение падает.
Пришло время остановиться и вернуть своей жизни природную безмятежность и умиротворённость! Вот перечень из 6 растений. Выберите из них то, которое принесёт вам желаемые перемены.
1) Розмарин.
Розмарин привлекает счастье и любовь. В древние времена это был символ верности и часто использовался в свадебных букетах. Хозяйке дома рекомендуется заправить розмарином тканевые мешочки и разместить их в разных комнатах дома.
Розмарин — это вечнозеленый кустарник с почти игольчатыми темными листьями. Это растение, способное переносить засуху. В фитотерапии он используется для борьбы с депрессией и как антисептик.
2) Жасмин.
Жасмин называют «любовным цветком». Он притягивает позитивную энергию, которая укрепляет отношения и заглаживает прошлые разногласия.
Древние целители советовали ставить жасмин в спальне или другом помещении, где пара проводит много времени вместе. Это растение для романтики!
3) Мята.
Мята издавна применяется как лекарственное средство, а если высадить её в горшке и держать дома, она защитит вас от плохой энергетики и зарядит позитивом.
Она помогает от бессонницы, изгоняет негативную энергию и способствует взаимопониманию. Поэтому лучше всего держать мяту в спальне и там, где семья собирается чаще всего, — например, у обеденного стола.
4) Базилик.
Это растение, долгое время использовалось как трава, очищающая воздух от негатива и притягивающая положительную энергию. Поскольку он выделяет кислород на протяжении 20 часов в день и поглощает токсичные газы, он отлично подойдет для хорошо освещенной, солнечной комнаты.
Эти комнатные растения приносят гармонию, положительную энергию, любовь и мир в ваш дом в обмен на незначительный уход — полив, немного света и хорошая почва.
5) Тимьян.
Это ароматное растение, которое растет как ковер, когда его высаживают в открытом грунте. Он устраняет негативную энергетику, способствует самоуважению и устраняет бессонницу. Он защищает дом и семью.
В течении столетий во время европейской чумы тимьян использовался для борьбы с бактериями. Тимьяновое масло, называемое тимолом, использовалось для дезинфекции ран солдат в Первой мировой войне и очистки воздуха в больничных палатах.
6) Хризантема.
Этот цветок, почитаемый в азиатских культурах, приносит счастливую энергию и расслабление.
Существует множество видов хризантемы, есть виды, которые выращивают в закрытых помещениях, а другие хризантемы, выращиваются на открытом воздухе. Есть даже съедобные хризантемы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, растения, приметы, карман
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