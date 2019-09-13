Пятница 13-е пришлась на черное полнолуние: как уберечься знакам Зодиака

13.09.2019 14:29

Первая пятница, 13-е в 2019 году выпала довольно поздно: она поджидает нас в сентябре. Вторая, и последняя в этом году, пятница 13 будет еще в декабре, пишет from-ua.

И, забегая наперед, для тех, кому интересно, когда будет пятница 13 в 2020 году, сообщаем: первое такое сочетание даты и дня недели выпадает в марте 2020-го. Потом еще одна пятница, 13-е будет в ноябре 2020.

Нумерологи и астрологи отмечают, что дурное влияние нынешней пятницы 13 усугубляется близостью полнолуния. Само полнолуние в сентябре 2019 пройдет в знаке Рыб в ночь с 13-го на 14 сентября. Что правда, ближе к утру – в 07:32.

Это будет полнолуние Черной Луны – когда активизируются ложь и обман. Это период жестких политических распрей и религиозных конфликтов в мире.

А символом ближайшего полнолуния станет лежащая в кровати больная женщина.

"Потому середина сентября – непростая точка, связанная с аллергиями, отравлениями и другими заболеваниями", – рассказал астролог Влад Росс.

Пятница 13: почему бояться советуют

Дурную славу имеет пятница 13: история у нее слишком уж мрачная. Причем тянется она с незапамятных времен.

Итак, по легендам, именно в пятницу, 13:

Ева откусила злополучное яблоко, а затем подбила на это необдуманное решение Адама;

позднее именно в пятницу, 13 распяли Спасителя Христа;

сам Иуда был тринадцатым апостолом (причем в старину считалось, что если в одном месте собралось ровно 13 человек – то один из компании вскорости умрет);

в XIV веке французский король Филипп IV повелел арестовать тамплиеров – 13 октября 1307 года;

в пятницу, 13 сентября 1996 года, убит в Лас-Вегасе знаменитый рэпер Тупак;

именно на пятницу, 13 всегда и непременно назначается шабаш ведьм.

Был даже корабль "Пятница 13-е": точнее, сам он назывался "Пятница", строиться начал в пятницу, 13 и в пятницу, 13-го же был спущен на воду. Делалось всё это с целью побороть людские предрассудки на счет злополучного сочетания даты и дня недели. Однако де эффект на деле получился обратным: судно в итоге пропало без вести – что только укрепило связанные с пятницей 13 суеверия.

Кроме того, 13 декабря 1907 года потерпела крушение шхуна "Томас У. Лоусон", названная в честь автора книги "Пятница, 13". Это был крупнейший (семимачтовый) корабль своего класса.

А уже в наши дни страх перед этим днем воскресили уже ставшие культовыми фильмы "Пятница, 13-е".

Что происходит в пятницу, 13

Помимо разгула нечисти людей пугают еще и жутким невезением в этот день. Немало трагичных крушений лайнеров и самолетов выпадало именно на пятницу, 13.

В частности, в пятницу, 13 октября 1972 года, случилась катастрофа FH-227 в Андах. На борту было 40 пассажиров и 5 членов экипажа. Выжили 28 человек. Затем восемь человек погибли из-за лавины, а трое – от ран. Оставшиеся отчаянно боролись за жизнь 72 дня, пойдя даже на каннибализм.

Примечательно, что в ту же ночь, в пятницу 13 октября 1972 года, произошла и катастрофа Ил-62 под Москвой. В ней погибли все 174 человека, находившиеся на борту.

Пятница 13: поверья

Итак, нас ждет пятница, 13 – что нельзя делать в этот день:

приступать к новым делам;

менять работу, включая походы на собеседования: принятие любых важных решений советуют отложить;

оглядываться, уходя с работы;

ехать в дальнее путешествие (и вообще садиться за руль): грозит травами и ДТП – видимо, тоже близость полнолуния сказывается;

планировать любое лечение, даже поход к стоматологу: в принципе, и гороскоп на сентябрь 2019 советует отложить операции на более позднее время;

мыться и стричь ногти: объяснения этому суеверию мы не нашли, но с другой стороны, ехать в путешествие или ходить на собеседования немытым и обросшим действительно не стоит;

красить волосы и носить определенную одежду – уточнение: только в рыжий/рыжего (коричневого) и баклажанный/баклажанного цвета (любимые, мол, цвета ведьм);

под лестницей стоять;

веселиться, произносить вслух ругательные слова, в особенности "свинья" и "черт": по примете, нечисть можно накликать;

брать в долг и занимать кому-то – мол, денежного благополучия потом не будет;

делать дорогие покупки;

садить растения – цветения/плодов не дождешься и вообще расти плохо будут;

попав под дождь, потом дома открывать зонт;

перед сном долго смотреться в зеркало и рассказывать кому бы то ни было приснившиеся с эту ночь сны.

В этот люди суеверные стараются не проводить свадеб (не будет брак удачным) и не устраивать похороны (а то велика смерть еще одного родственника в ближайшей перспективе).

Пятница, 13: что делать

Экстрасенсы в этот день советуют:

поститься, чтобы разгрузить организм и карму,

избегать негативных людей (и вообще больших скоплений народа),

постараться не ссориться ни с кем (помириться потом будет крайне сложно),

сходить в церковь – это сгладит любой негатив дня.

Пятница, 13 сентября 2019: гороскоп

Гороскоп советует заняться рисованием, выплеснув в красках весь возможный негатив. Не передать (в то же время не отказывать организму в витаминах), избегать дорогих покупок и постараться не упускать возможности в делах.

Возможны судьбоносные встречи.

Гороскоп на 13 сентября 2019: Овен

День успешен для общения, особенно с родственниками. Бизнес-гороскоп на 13 сентября 2019 не слишком благоприятен.

Гороскоп на 13 сентября 2019: Телец

Хорошо заняться рабочими вопросами (в первой половине дня) и мелкими покупками (во второй).

Гороскоп на 13 сентября 2019: Близнецы

Новых дел начинать не стоит – зато очень полезно их планировать, мысленно расставляя всё по полочкам. Хороший план – залог успеха.

Гороскоп на 13 сентября 2019: Рак

Стоит избегать публичных выступлений и отложить заключение любых соглашений. Ближе к вечеру старайтесь вовремя прикусывать язык при общении с руководством.

Гороскоп на 13 сентября 2019: Лев

Стоит заняться своей внешностью и здоровьем духовным (эзотерическими практиками, послушать психологический семинар и пр.). Хорошо подводить итоги.

Гороскоп на 13 сентября 2019: Дева

Нужно быть осторожным в денежных вопросах – от покупок до рабочих моментов. Лучше заняться укреплением здоровья и поменьше нервничать.

Гороскоп на 13 сентября 2019: Весы

Поменьше общайтесь с коллегами: возможны недопонимания и склоки. По этой же причине стоит быть осторожнее со своей второй половинкой: любовный гороскоп на 13 сентября 2019 не очень благоприятен. Лучше заняться индивидуальной работой.

Гороскоп на 13 сентября 2019: Скорпион

Хорошо работать в команде и налаживать зарубежные контакты. Время отлично подходит для отдыха и несложных командировок.

Гороскоп на 13 сентября 2019: Стрелец

Лучше заняться делами сердечными, а любые выяснения отношений (и с детьми, и с начальством) отложить до лучших времен.

Гороскоп на 13 сентября 2019: Козерог

Возможны конфликты с окружающими. Лучше провести день в уединении и самопознании.

Гороскоп на 13 сентября 2019: Водолей

С утра благоприятно решать деловые вопросы, а вечером – семейные. А вот вопросы денег в эти сутки лучше обходить стороной.

Гороскоп на 13 сентября 2019: Рыбы

Остерегайтесь воров: будьте внимательнее к своим вещам в толпе и любых людных местах. При этом вторая половина дня отлично подходит для деловых встреч (в том числе на выезде).