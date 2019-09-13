Пропагандист РФ: "Мы проиграли. Через полгода Путин сдаст Зеленскому Донбасс, следующим будет Крым”

13.09.2019 20:24

Европа нанесла тяжелый удар по российскому монополисту Газпрому. Кремль оказался в тупике и в полной зависимости от Киева.Вскоре власти РФ начнут сдавать Донбасс и Крым. С печальным для РФ прогнозом выступил в Telegram известный российский блогер Эль Мюрид, поддержавший в свое время агрессию против Украины, передает Диалог.UA.

С завтрашнего утра оператор газотранспортной системы OPAL ограничит доступ к системе Газпрому на основании решения суда и Федерального сетевого агентства. Газпром будет иметь возможность транспортировать по системе объемы, не превышающие мощность СП-1 (Северный поток-1 - ред.) более чем на 50 процентов. Возникает вполне резонный вопрос - для выполнения контрактных обязательств нужно будет произвести маневр и выпавшие объемы газа транспортировать по другому маршруту. Это либо система Ямал, идущая через Белоруссию и Польшу, или Украина. Европейцы, вне всякого сомнения, выкладывают свои собственные козыри на начинающихся трехсторонних (ЕС-Украина-Россия) переговорах по газовому транзиту. Складывающаяся конфигурация поставок такова, что без украинского транзита при существующих ограничениях, обойтись будет уже невозможно. При экспорте в 200 млрд кубометров по существующим и перспективным газотранспортным сетям (без Украины) Газпром может поставить в Европу порядка 120 млрд кубометров. Без Украины недостающие 80 млрд транспортировать не получится. Фактически это вклад Европы в переговорный процесс. Решающий козырь. Украина угрожает закрытием транзита вообще, если Газпром будет настаивать на своих условиях. Изменить ситуацию Газпром не в состоянии, более того - ему даже для выхода на такие крайне невыгодные параметры нужно успеть достроить Северный поток-2 и Турецкий поток в части экспорта в Европу. И не только достроить, а провести все пуско-наладочные работы, заполнить трубу техническим газом - в общем, много чего еще. А времени - три с половиной месяца на все про все. Столь невыгодное положение очевидно приведет к политическим условиям, которые могут возникнуть (непублично, конечно) в течение этих оставшихся трех с половиной месяцев. Условия понятны - Донбасс и Крым. По всей видимости, до Нового года мы можем увидеть существенные изменения в позиции Кремля как минимум по Донбассу. Не менее вероятно, что будет достигнуто и другое джентльменское соглашение, что после ухода Путина начнутся "подвижки" и в вопросе по Крыму. Зеленский сегодня уже сообщил, что Украина вернет обратно все территории, причем мирным путем. Исключив военное решение напрочь. По всей видимости, речь идет о возможном размене транзита на восстановление прежнего статус-кво. В любом ином случае потери Газпрома могут стать катастрофическими.