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Названы «скрытые» симптомы инсульта
Группа ученых провела ряд исследований и выяснила, какие симптомы инсульта часто проявляются и не воспринимаются как серьезные.
Нарушения зрения. Если картинка в глазах начинает двоиться, затуманивается, или же зрение пропадает в одном глазе, — все это может быть симптомами острого нарушения мозгового кровообращения, сообщает Хроника.инфо.
Онемение конечности после сна. Если ощущение онемения регулярно проявляется, это может быть сигналом об инсульте. Онемение или слабость в одной половине тела возникает из-за снижения притока крови через артерии, которая проходит через позвоночник в голову.
Другая речь. Внезапное изменение речи, нечеткость говорения также могут быть симптомами инсульта.
Потеря координации. Если человек пошатывается при ходьбе, не обязательно, что он пьян. Нарушенная координация, прежде всего внезапная, как и внезапно возникшее головокружение, могут указывать на мозговой удар.
Забывчивость. Усиление забывчивости, по словам врачей, может быть симптомом перенесенного микроинсульта. Поэтому, если стали часто и внезапно забывать слова, лучше обратитесь к специалисту.
Головная боль. Боли, которые указывают на инсульт, как правило, сопровождаются еще какими-то другими симптомами нарушенного здоровья. Среди таких симптомов нередки и те, что уже имеются в этом списке.
Теги: Донбасс, инсульт, головная боль, симптом
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- Голова ОБСЄ офіційно підтримав "план Штайнмаєра"20:25
- В ОРДЛО травмированный народ с неадекватным восприятием действительности, с выборами нельзя спешить, - мнение20:08
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты получили «приказ командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ19:44
- Как это ничего нового? Скабеева увидела, что «Украину взорвало» заявление Пушилина 19:20
- Пасечник обратился к Зеленскому: Наша позиция неизменна. Торг считаю неуместным19:04
- У Зеленского заявили об оттепели с РФ: что будет с Донбассом?18:43
- Пасечник выставил ультиматум Зеленскому и Кучме по Донбассу: "Последний раз предупреждаю"18:26
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