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Три знака Зодиака, которых Вольф Мессинг назвал особенными
Вольф Мессинг - личность легендарная. Настолько легендарная и так до конца никем и не понятая, что даже в эпоху сталинских репрессий вышел из воды практически сухим. У Мессинга было много талантов, неподвластных простому смертному. И помимо всего прочего, он увлекался астрологией и предсказательством. И вот что этот волшебник напророчил трём знакам Зодиака, которые он выделил особой меткой, пишет Куб.
Весы
Мессинг называл Весы знаком противоречий. По словам кудесника, в нём умудряются уживаться символы равноправия и тяги к единоличному лидерству, желание помочь ближнему и себялюбие.
Нередко эгоист в Весах побеждает чувство локтя. Как считал Мессинг, в достижении своих целей представители этого знака Зодиака способны манипулировать людьми, и даже делать им зло.
Почему Весы бывают такими разными? Мессинг говорил, что у жуликов, рождённых под знаком Весов, была плохая карта в гороскопе. А те, что рождаются под гармоничной звездой, становятся спокойными и добрыми людьми, которые никогда не делают людям плохого. Но и у тех, и у других очень сильно развито чувство интуиции и предвидения ситуации.
Овен
Мессинг считал, что Овны идут к цели при помощи своего невероятного темперамента, который мало кому удаётся обуздать. А ещё им свойственно одевать на себя маску, и выдавать не за того, кем они являются на самом деле.
Пустить пыль в глаза они могут легко, также, как и расположить к себе совсем незнакомых людей. Ведь Мессинг был убеждён, что Овны в зодиакальным созвездии - лучшие ораторы и отменные руководители. Им свойственно стремиться к лидерству, излучая сумасшедшую энергетику, которая нередко передаётся даже на больших расстояниях.
Водолей
Про Водолея провидец говорил, что это один из самых сложных, многогранных и малоизученных знаков Зодиака. Мессинг предполагал, что под этим знаком на свет может появиться немало знаменитых и талантливых личностей. А всё потому, что Водолеи видят мир не совсем так, как большинство землян.
Они способны разглядеть красивые вещи даже в самых обычных с виду мелочах. При этом Водолеи всегда излучают позитив, и готовы поделиться им с другими. По этой причине энергетические вампиры с большим удовольствием ищут общения с ними.
Теги: Донбасс, знаки Зодиака, пророк
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