Почему кредиты онлайн стали популярны

17.09.2019 14:21

Сегодня все чаще можно встретить рекламу о получении кредита за четверть часа, не выходя из дома. Подобные ссуды предлагают микрофинансовые компании. Максимальный размер займа 15000 гривен. Вернуть долг необходимо в течение нескольких недель, максимум месяцев.

Преимущества микрофинансирования

Кредит онлайн – оптимальное решение, если срочно необходима небольшая сумма денег. Получить финансирование можно в режиме 24/7/365. Все взаимоотношения между клиентом и кредитором производятся онлайн. Вывод денег осуществляется на банковскую карточку клиента сразу после заключения сделки. Для подписания договора используется аналог собственноручной подписи клиента.

Упрощение бумажной бюрократии

Получить кредит наличными можно по паспорту и ИНН. Не нужно документальное подтверждение дохода, как и официальное трудоустройство. МФО готовы рассмотреть заявку на финансирование от:

· студентов ВУЗов и техникумов старше 18 лет;

· пенсионеров по возрасту и инвалидности;

· субъектов предпринимательской деятельности;

· самозанятых лиц, в том числе фермеров и фрилансеров;

· женщин, находящихся в декретном отпуске.

Оперативное принятие решения

Проверку данных клиента осуществляет специальная программа, кредитный скоринг. Узнать решение по заявке можно в течение 5 минут, что существенно, если финансирование надо срочно. В редких случаях может производиться обзвон оператором. В данном случае важно без заминок ответить на все вопросы. Если в анкете необходимо предоставить телефоны контактных лиц, важно, выбрать людей, которые смогли бы позитивно охарактеризовать заемщика.

Выбор условий и оформление

На украинском микрофинансовом рынке сегодня работает более 680 компаний. Многие организации предлагают оформить беспроцентный заем при первом обращении. Помимо процентной ставки, при выборе финансового учреждения стоит обратить внимание на срок возврата долга, способы оплаты, предлагаемые лимиты.