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Самая безопасная поза для сна

18.09.2019 22:40
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Самая безопасная поза для сна

Что несет непоправимый вред телу.

Медики рассказали, что не все позы для сна безопасны для здоровья человека. Оказывается, что спать на боку очень вредно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser.

Известный врач-кардиолог Валерий Садовой поделился с журналистами информацией о том, какие позы для сна являются безопасными, а какие наоборот – нанесут непоправимый вред.

По словам Садового, самая безопасная поза для сна – на спине. Если вы предпочитаете спать на боку, то вполне естественно, что можете заработать себе серьезные проблемы с позвоночником.

Врач предупредил, что те, кто любят спать на животе тоже в опасности — повышается внутрибрюшное давление.

Как отметил кардиолог Валерий Садовой, что самая опасная и вредная для здоровья поза для сна – спать сидя. Такое положение провоцирует сильные отеки, которые нарушают нормальный кровоток в теле. Если спать в таком положении очень часто это непременно приведет к тромбозам и расширению вен.



Теги: Донбасс, здоровье, сон, польза
 
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