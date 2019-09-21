Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Природные антибиотики, которые отлично борются с инфекциями17:33
- Названа еда, от которой лучше отказаться при простуде15:21
- Врачи перечислили главные причины нарушений сна12:00
- Как характер человека зависит от формы его ногтей10:00
- Самые независимые и упрямые: эти знаки Зодиака не волнует чужое мнение08:03
- Раскрыт способ правильного мытья рук 07:21
- Лечим насморк: названы три лучших способа избавления от заложенности носа19:30
- Украинцев предупредили об опасной форме рака: симптомы16:10
- Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс15:51
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
Природные антибиотики, которые отлично борются с инфекциями
21.09.2019 17:33
Антибиотики использовались еще в древности. Если сейчас они синтетические, то в те времена в распоряжении людей были натуральные
Чеснок
Имеет сильную антибактериальную активность и препятствуют повышению сопротивляемости у патогенного организма.
Имбирь
В некоторых случаях превосходит современные препараты в антибактериальной устойчивости.
Эхинацея
Помогает в борьбе с инфекциями верхних дыхательных путей. Используется для лечения гриппа и простуды
Корица
В специи присутствуют соединения, которые борются с кишечной палочкой.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, антибиотик, инфекция
Читайте также:
- Эксперт обозначил, как Россия будет давить на Украину в 2019 году
- Украину накроет экономический кризис, эксперты сообщили последствия
- Макеевка выделила 150 тысяч гривен на новую больницу
- Определились ликвидаторы шахт Донбасса
- Города севера Донбасса подписали декларацию
- Артемовск получил пять миллионов из государственного бюджета
- Потеря территорий, русские в украинских органах власти и теракты - блогер объяснила последствия завершения войны Зеленским13:50
- ВСУ отбили новые территории: подробности и кадры триумфального прорыва в ООС11:21
- В зоне ООС 19 обстрелов за сутки: трое бойцов ВСУ получили ранения09:46
- Ходаковский рассказал, как Захарченко просил его ликвидировать Гиркина09:00
- «Русский мир наизнанку»: В «ДНР» на 57% подняли коммуналку, люди в шоке08:37
- Жителей ОРЛО будут привлекать к «административной ответственности» за шум21:10
- Проведение выборов в ОРДЛО без контроля границы с РФ является сдачей национальных интересов - Вакарчук18:51
- ОБСЕ констатировала увеличение количества взрывов на Донетчине17:52
- На Донбассе ранены двое бойцов ООС15:30
- Сутки на Донбассе. 13 обстрелов, потерь в рядах украинских военных нет 12:32
- Природные антибиотики, которые отлично борются с инфекциями17:33
- Предприниматели готовы идти на Киев: Рада приняла скандальные «налоговые» законопроекты (Видео)17:10
- КПВВ Каланчак на границе с Крымом закрывают для автомобилей16:49
- РФ и Украина пошли навстречу друг другу в газовых переговорах, но вопросы еще остаются - Землянский16:36
- Осенний призыв в Украине 2019: в областях военкоматы уже "отлавливают" будущих срочников16:20
- Украинцев оставят без монет: где и когда можно обменять деньги16:05
- Украина возьмет в долг почти миллиард евро на строительство дорог 15:42
- Названа еда, от которой лучше отказаться при простуде15:21
- Субсидии на конец 2019-го: кому можно рассчитывать на помощь государства15:09
- Власти бьют тревогу: в Азовском море исчез корабль с людьми14:48
- Природные антибиотики, которые отлично борются с инфекциями17:33
- Названа еда, от которой лучше отказаться при простуде15:21
- Врачи перечислили главные причины нарушений сна12:00
- Как характер человека зависит от формы его ногтей10:00
- Самые независимые и упрямые: эти знаки Зодиака не волнует чужое мнение08:03
- Раскрыт способ правильного мытья рук 07:21
- Лечим насморк: названы три лучших способа избавления от заложенности носа19:30
- Украинцев предупредили об опасной форме рака: симптомы16:10
- Какую болезнь может спровоцировать сильный стресс15:51
- «Ужас!» Леся Никитюк удивила поклонников странными переменами во внешности07:37
- Составлен рейтинг самых противных знаков Зодиака
- Украинцев предупредили об отмене льгот: в Кабмине сделали важное заявление
- Как характер человека зависит от формы его ногтей
- Путину «помогут» уйти с Донбасса, раскрыт хитрый план: Так продолжаться больше не может!
- Людей расстреляли на границе с Россией, это международный скандал: первые подробности
- Опасные болезни, которые можно перепутать с простудой
- Минималку изменят: какие пенсии и зарплаты украинцы будут получать в 2020 году
- Вакарчук собрался закончить с Радой и улететь за границу: стали известны подробности
- "Все срывается", - Пушилин после "Минска" сделал громкое заявление о Донбассе
- Рада решила судьбу Зеленского, подписан роковой закон: подробности