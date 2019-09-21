Раскрыт способ правильного мытья рук

21.09.2019 07:21

Чистые руки — залог здоровья, отмечают специалисты.

Качественное мытье рук могло бы предотвратить миллион смертей в год, в половине случаев — от диарейных заболеваний, заявляют ученые. Исследование, проведенное Мичиганским университетом (США), показало, что из 3,7 тысячи участников только 5% правильно мыли руки с мылом — так, чтобы убить вызывающих инфекцию микробов. 33% пользовались только водой, 10% не мыли руки вовсе, а остальные делали эту процедуру крайне плохо.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

В основном, через грязные ладони передаются желудочно-кишечные и респираторные заболевания. Опасные бактерии подстерегают человека на каждом шагу — во время чихания и кашля, в туалете, транспорте и т.д. Мытье рук, по данным исследования, приводит к снижению желудочно-кишечных заболеваний на 31%, а респираторных — на 21%.

Ранее ВОЗ разработала инструкцию правильного мытья рук. На гигиену ладоней должно уходить от 40 до 60 секунд — по словам экспертов, за это время можно дважды пропеть песенку Happy birthday to you. Обязательно нужно использовать мыло — пена поможет собрать частички грязи и отделить их от кожи. Особе внимание нужно уделить запястью, местам между пальцами и под ногтями. Чтобы закрыть кран или открыть ручку двери туалета на выходе, лучше воспользоваться салфеткой. По мнению ученых, обычное мыло не уступает по эффективности антибактериальному.

Руки нужно обязательно мыть по приходу с улицы, перед употреблением пищи или готовкой, особенно если используются мясо и сырые овощи, после посещения туалета или смены подгузника у детей, после общения с животными, до и после ухода за больными, а также после выноса мусора. Также нужно взять за правило чихать не в ладонь, а в сгиб локтя.

Если поблизости нет мыла, можно использовать простую воду или антисептический гель для рук с содержанием спирта не менее 60%. Но нужно помнить, что санитайзер действует не на все микроорганизмы, а также не смывает грязь, пестициды и соли тяжелых металлов.