Доктор Комаровский подсказал, как избавиться от затяжного кашля

22.09.2019 17:05

Если профессия человека связана с долгими выступлениями, он нередко сталкивается с серьёзной проблемой - затяжным кашлем. Как сообщает from-ua, главный детский врач Украины Евгений Комаровский в своём блоге дал советы тем, кто в силу своей профессиональной деятельности часто страдает из-за кашля.

По словам Комаровского, на рабочем месте нужно следить за тем, чтобы влажность воздуха составляла от 40% до 60%, температура была не выше 22 градусов. «Еще универсальный совет для взрослых и детей: литрами пить теплое, а также помнить, что все отхаркивающие средства усиливают кашель и мешают работе в прямом эфире. Да, можно использовать всякие сосательные таблетки и пастилки, но, сами понимаете, никакие торговые марки я вам называть не буду», - написал педиатр.

Также Комаровский подчеркнул, что перед началом выступлений очень помогают холодные или теплые напитки, в некоторых случаях может помочь даже мороженое. По мнению доктора, употребление мороженого перед эфиром может серьёзно облегчить состояние. Также врач советует попробовать пить теплый чай с мёдом или тёплое молоко с мёдом - под действием теплого пара засохшая слизь начинает размокать и отходить.