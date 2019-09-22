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Доктор Комаровский подсказал, как избавиться от затяжного кашля
Если профессия человека связана с долгими выступлениями, он нередко сталкивается с серьёзной проблемой - затяжным кашлем. Как сообщает from-ua, главный детский врач Украины Евгений Комаровский в своём блоге дал советы тем, кто в силу своей профессиональной деятельности часто страдает из-за кашля.
По словам Комаровского, на рабочем месте нужно следить за тем, чтобы влажность воздуха составляла от 40% до 60%, температура была не выше 22 градусов. «Еще универсальный совет для взрослых и детей: литрами пить теплое, а также помнить, что все отхаркивающие средства усиливают кашель и мешают работе в прямом эфире. Да, можно использовать всякие сосательные таблетки и пастилки, но, сами понимаете, никакие торговые марки я вам называть не буду», - написал педиатр.
Также Комаровский подчеркнул, что перед началом выступлений очень помогают холодные или теплые напитки, в некоторых случаях может помочь даже мороженое. По мнению доктора, употребление мороженого перед эфиром может серьёзно облегчить состояние. Также врач советует попробовать пить теплый чай с мёдом или тёплое молоко с мёдом - под действием теплого пара засохшая слизь начинает размокать и отходить.
Теги: Донбасс, лечение, кашель, Евгений Комаровский
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