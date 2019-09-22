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Магнитные бури в октябре 2019: прогноз на месяц
Октябрь обещает несколько магнитных всплесков и бурь в течение месяца, сообщает Сегодня.
Незначительные магнитные колебания возможны в течение всего октября – 2, 6, 15 и 27 числа.
А вот серьезные магнитные бури в октябре 2019 ожидаются в конце месяца – 24, 25 и 26 октября.
Как защитить себя от влияния магнитных бурь
В период магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.
У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.
Чтобы избежать негативного влияния Солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.
Теги: Донбасс, бессонница, головная боль, усталость, магнитная буря
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