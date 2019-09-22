Россия сворачивает проект "Л/ДНР" - Донбасс готовят к возвращению в Украину

22.09.2019 13:29

Россия начала готовить Донбасс и своих граждан к тому, что "Л/ДНР" в самое ближайшее время прекратят свое существование, а ОРДЛО снова вернутся под контроль Киева. Это видно по тому, как в последнее время изменилась риторика и действия Москвы. Однако украинцам радоваться по этому поводу еще очень рано.

Прогноз по Донбассу сделала известная украинская писательница и блогер Елена Степовая для группы "Информационное Сопротивление", передает Диалог.UA.

Новости из зоны: Кремль сворачивает очередной проект на Донбассе, что дальше? Кремль сворачивает очередной проект на Донбассе. Это видно и по информационному полю, и по экономическому, и по социальному, и даже по политическому. То есть, в ОРДЛО уже все знают, что "республики" к началу следующего года перестанут существовать и станут частью Украины, получив другое название и статус. Это не всем нравится, не все поддерживают, но речь сейчас не о них, а о том, что Кремль сворачивает проект "ЛДНР". И все бы ничего, и можно было бы порадоваться, если бы сворачивание одного проекта не означало начало следующего. Изучая нарративы Кремля, можно спрогнозировать, что ждет всех нас. Чтобы читателю было понятно, о чем идет речь, я начну с самого начала. С 2014-го. Кто следит за войной, не выпускает ее из своей головы и сердца, тот, конечно же, не нуждается в таких длительных экскурсах. Но, так как мои посты разлетаются по информационному полю - что показывает, информация таки нужна, и я все же занимаю свое место на этом участке фронта — мне приходится возвращать читателя к истокам, чтобы он видел всю систему манипуляций и держал информацию на коротком поводке. 2014- 2015 годы прошли в ОРДЛО под знаком "Новороссии". С нее, с этого нарратива, начиналась война. Донбасс "поднялся" не только, чтобы защищаться от "нападающей на него киевской хунты", но и чтобы стать самостоятельной политической единицей — страной "Новороссией". На аватарках многих донбасян было вот это "Новороссия". За нее шли в бой. Ее "историю" изучали в школах и "вузах" "Л/ДНР". Россияне гибли за "Новороссию", и многие памятники ихтамнетов, разбросанные по РФ, содержат именно такую трактовку войны — "погиб во славу Новороссии". Этот нарратив плотно был введен в разговорный обиход и, что самое важное в информационных войнах, он стал использоваться СМИ. Проект "Новороссия" был показан жителям Донбасса, как проект исторически сложившейся древнейшей территории, оформление которой в новополитическую территориальную единицу был бы логическим. Так же легко, вытекая из этого симулякра, появились и другие — "народы Донбасса", "культура Донбасса". Хотя, если быть логичными, то проект "Новороссия" также появился не на пустом месте, а стал логическим продолжением симулякра "Донбасс". Ну нет такой страны, территории, области, понимаете, нет. Есть Луганская и Донецкая области. Есть Донецкий каменноугольный бассейн. Области — это административные единицы. Угольный бассейн — геологическая единица. Есть топоним "Донбасс" — это аббревиатура, сокращенное от "Донецкий каменноугольный бассейн". Не более. Однако многолетнее применение слова-топонима "Донбасс" для обозначения территории дало право ее жителям думать, что "Донбасс" — это некоторая административная единица. Часто в мирной части Украины, вот в Центральной Украине, слышу "чому Порошенко напав на цей Донбасс". То есть, в сознании многих поколений сложилась картинка "Донбасс - административная единица, страна, территория", вычеркнув из памяти Луганская и Донецкая области. И когда рассказываешь, что "Донбасс" - это Луганская и Донецкая области Украины, люди прозревают "тю, то це Украина, а як Украина могла на себе напасти, якусь чушь по телевизору мелять". Вот все это было и там. Донбасс был возведен в ранг "страны", административной единицы, такого себе "Крыма", который имел право на самоопределение, "референдум". Думаю, что это одна из ошибок российских политтехнологов, которые купились на топоним "Донбасс" и попутали Российскую Федерацию, страну, состоящую из кучи самостоятельных федеративных единиц, с унитарной Украиной. На России долгое время не понимали, почему их "референдум" в Крыму и в ОРДЛО не признают в мире, ведь "все по закону". В Украине нет закона о референдумах, а проведение каких-либо "референдумов" без участия ЦИК Украины незаконно. Для россиян, планирующих все по кальке своей страны, это было открытием. Они поняли, что разогнали и пустили Донбасс и Крым по недостроенным рельсам. Поэтому сейчас им важно закрыть тот ошибочный симулякр и создать новый, запустить новые нарративы, которые не будут идти вразрез с украинским законодательством. Что мы сейчас и наблюдаем. Чтобы понять эти переходы и увидеть эти нарративы-симулякры, я и пишу такие познавательные статьи, осознавая, что мои читатели относятся к думающему меньшинству Украины. Поэтому вернемся к "Новороссии". Ее старт был оглушительным. Ею заполнили все СМИ. Учителя и ученые, преподаватели ВУЗов, журналисты и актеры, писатели и чиновники, оставшиеся в "республиках" и предавшие Украину, сразу без оглядки на звания и знания, кинулись в бой "за Новороссию". Они читали "исторические" лекции и приводили "исторические" аргументы не только в пользу или за необходимость сотворения такого "государства", но и отвергали все сомнения в том, что оно существовало. "Новороссия" оказалась древнее Атлантиды, Рима и динозавров. Если вы прочитаете все информационные паззлы проекта "Новороссия", вы увидите грамотное, психологически управляемое создание симулякра. В сознании и пространстве людей росла страна, государство, которое было красивее, развитее, мудрее, богаче всех стран мира. В него верили, как в Бога и Библию. Все сомнения о существовании "Новороссии" приводили в неминуемому скандалу между родней, даже доносам в "МГБ Л/ДНР". Вот так, дорогие мои читатели, создаются информационные симулякры. Основы психологии, НЛП, импринтинг, помноженные на социологию и нанизанные на информационное пространство, дают потрясающие результаты. Более 4 миллионов жителей Донбасса четко знали, что они "новороссы" и страна "Новороссия" существовала до Украины. Это не феномен, нет. Это просто грамотное использование знаний. Кстати, проект "Новороссия" очень похож на проект "белое братство", некогда отравивший и Россию, и Украину, который, кстати, также берет свое начало из кабинетов ФСБ. Только современные проекты они уже более отточены, и из таких симулякров выйти человеку практически невозможно. Нанизанные программы-бусинки проекта навсегда оседают на сознании, психике и памяти человека и могут вспыхнуть с новой силой в любое время. Одним из похожих по строению и силе программ по построению симулякров, которые были использованы в последнее время, был проект "Учитель". Миллионы украинцев поверили в то, что учитель, став президентом, может оставаться учителем и менять их жизнь, делая ее похожей на сказку. Фильм-стимулятор создал симулякр "Голобородько", в который верят и будут видеть этот образ вне того, что на самом деле будет происходить. Симулякр, занимая сознание, не допускает туда информацию, которая может ему навредить или исказить. Например, вот, здесь внимательно, очень яркий пример управления сознанием. Например, во времена Революции Достоинства (Майдана) коми-реги запустили АнтиМайдан, чтобы этот симулякр выбил из сознания людей Майдан. И многие, действительно, путались между "майданами" и "своими". "Я стоял на Майдане" - скажет вам и наварас-апачленец, который действительно был там, но с обратной его стороны, на АнтиМайдане. Копирование действий, слов, движений оппонента, это захват инициативы, внимания и поведенческое управление. Психология, не более! Но, как красиво она использовалась в политике. И кем? Регионалами! То есть, Кремлем! Попробуйте за собеседником повторять все его движения, не навязчиво, не привлекая внимание, как бы естественно, нога за ногу в синхрон, потереть бровь или нос в синхрон, и вот он уже расслабился и доверяет вам, вы захватили его внимание и вошли в его личное пространство. Он видит вас, как себя. Он слушает вас, как себя. Говорите ему, что вам нужно, и он сделает это с точностью 100%. Этот трюк знает любой психолог и НЛПист. Это очень хороший психологический трюк. Как и то, что на Донбассе, да и в СМИ, стали разгонять "на Майдане стоят только за деньги, там платят, Госдеп, доллары, стоят безработные". Это дало антипосыл из Донбасса – "мы работаем — они скачут". Но этот симулякр так осел в головах, что сейчас даже самый активный участник Революции Достоинства (это из личного общения) скажет в сторону любого оппонента – "они там за деньги". Так Кремлю удалось скультивировать "кто за Зеленского - патриоты Украины", "кто за Порошенко - всем платят деньги". Дальше управлять массой еще легче: любой протест объявляется проплаченным и за "печеньки", меняются только "оплачивающие". И это работает. В людях начисто стерто демократическое восприятие мира "все имеют право на свое мнение и политические взгляды". На его место прочно зашел симулякр "кто против новой власти, тот нацпредатель, оплаченный". И украинцы реально будут убивать украинцев, так как больше нет диспозиций "это твой выбор", есть диспозиция "если ты против нас, ты враг". Против нас, это против большинства. Здесь красиво с поля боя уходит Украина. Если раньше наш враг был Путин и Кремль, то ведя людей через окно Овертона, врага заменили на внутреннего. И сейчас те, кто "за", легко будут убивать своих оппонентов, даже если и те и другие в вышиванках, патриоты Украины. Просто моно — "за" исключает из себя слово "Украина". Моно – "за" будет убивать только потому, что ему внушили "оппоненту заплатили, любой, кто думает не так, как ты — враг". В Украину привели моду на моно-партийность, моно-власть, моно-лидера. У нас сформировались на 70% все предпосылки для разворота в СССР и создания культа личности. Увидели бусинки, из которых все это строили? Идем дальше. Когда-то об этом будут снимать триллеры и фантастические фильмы. Сегодня это всего лишь грань войны. И гибридные войны, это применение любого вида оружия, бактериологического, химического, огнестрельного, психологического. Когда симулякр — программа не нужна, ее действие останавливают очень жестким рывком. Просто переводят внимание на другую программу. Страшнее всего, когда следующая программа такой же симулякр, выйти живым и уцелеть тогда у человека шансов не остается. При отсутствии программ он просто сгорит, как спичка, конечно же, не в буквальном смысле. Просто остановится сердце. Синдром внезапной смерти, который с 2016-го года занимает первую планку рейтингов причин смерти в ОРДЛО, никем не изучен и не взят во внимание. Это когда человек, даже не пьющий, даже вроде как интеллигент, работяга, семьянин и не бомж, умирает, просто идя на работу, выйдя за хлебом, разговаривая, смотря телевизор. На улицах ОРДЛО находят от 3 до 5 человек в сутки, которым после вскрытия патологоанатомы ставят причиной ухода в мир иной "синдром внезапной смерти". Окончание программ или их перестройка всегда связаны с гибелью большого количества людей, деградацией общества, суицидами. Хотя, я бы сказала, что в ОРДЛО не было резкого толчка и ухода от нарратива-симулякра "Новороссия" к нарративу-симулякру "независимые республики". Они мягко наложились друг на друга, и очень много жителей ОРДЛО говорят ""республика" — это тоже, что и "Новороссия", просто нам не дали укры ее доделать до конца", и, знаете, в этом есть доля правды. Стартанув с громкого и навязчивого "Новороссия", Россия на одном из фронтов (в ОРДЛО) добилась позитива, люди с готовностью подхватили нарратив и радостно начали строить страну-иллюзию. Вступали в споры, ругались, убивали за любое сомнение или непризнание "Новороссии". И когда я спрашивала "почему же вы на "референдуме" голосовали не за создание "Новороссии", а каких-то "республик"", антиукраински настроенные жители ОРДЛО тут же парировали - ""Республики", это часть "Новороссии", мы ее потом построим, когда освободим от укропов всю Украину". Это и есть конечная цель цепочки кремлевских нарративов и симулякров. Еще раз перечитайте историю с Майданом и Антимайданом. Историю с "Донбассом" и "Новороссией", "работаем-скачут", "на митинг только за деньги", "кто против нашей партии и лидера - тот против нас", "наш враг не в Кремле, а в Киеве". Нарративы, это бусинки симулякров. Если их перебирать, как четки, изучая бусинку за бусинкой, то можно увидеть… конец своей страны. То есть, конечную цель. Итог. Будущее! Сейчас из информационного пространства Кремль убирает нарративы, которые еще 2 года назад активно юзали в СМИ: "гражданская война", "республики", "Новороссия. Их заменили на: инцидент, конфликт, Донбасс - Украина, особый статус, автономия. Почему? Ну, "гражданская война" стала привлекать все больше внимания самих россиян. Их, наконец-то, на 5 год войны с Украиной, стало интересно и непонятно, как это "гражданская война в Украине, а тысячи могил погибших в этой войне, находятся по всей России". Нарратив "Новороссия" стал вредить самой России. Ведь пафосное "умер во славу Новороссии" на памятных досках и памятниках русских начало подталкивать этих самых русских к вопросу — "где это и зачем это". Нарратив "Новороссия", с которого пафосно Кремль начал шествие по Украине, ведь именно он сплотил украинцев. Как мы помним, проект "Новороссия" — это создание подчиненной Кремлю "страны" из Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей. В "Новороссию" входила еще и Днепропетровская область на картах 2014-го года, но потом пошли слухи, что договорились разделить Украину "по Днепру" — многие думали, что по реке, на самом деле до границ Днепра, Днепропетровской области — так как ее выкупил Коломойский. Тогда это красиво обвернули в упаковку патриотизма, которая вывела за пределы внимания границы "Новороссии" и сам проект. На слово "Новороссия" украинцы реагировали, как бык на красную тряпку. И это сопротивление объединяло даже в некоторых случаях необъединимое: человека-совка, человека-патриота, человека в белом пальто, человека-анархиста, человека-националиста. То есть, в ОРДЛО проект "Новороссия" выступил как объединяющим фактором для пророссийски настроенных граждан Украины, так и объединяющим фактором для проукраинских жителей Украины. Если одна сторона видела в этом названии освобождение, то вторая — оккупацию. До русских пионервожатых из ФСБ все, слава Богу, доходит с опозданием на 2-3 года, как говорят у нас в Свердловске, Луганской области "как до утки, на вторые сутки" и держа марку "Новороссия" два года, они умудрились создать в Украине высокий вал сопротивления этому. А вот в ОРДЛО слово "Новороссия" не создало эмоционального движения. Привыкшие к искусственному миру Донбасса люди восприняли искусственное создание "Новороссия", как должное, и возложили все эмодзи-требования к создателю (о, это так прекрасно с позиции еще и агрессивного православия, культивируемого здесь), то есть, к России и Путину. Ты создал "Новороссию", ты и плати! Поэтому нарратив "Новороссия" убран из информационного пространства, но, опять обращаю внимание, это не значит, что изменилась конечная цель Кремля, убран нарратив, его заменит другой, а проект "Новороссия" останется в режиме исполнения. Раздражают ли украинцев слова "особый статус", "автономия Донбасса"? Нет! Критическое большинство, куда относятся и волонтеры, и участники Революции Достоинства, и АТОшники, и ВСУшники, и участники из добробатов, и националисты, и анархисты, не видят в этих словах угрозы, врага, оккупации, а даже считают это улучшением позиций Украины, шагом к миру. Поэтому из информационного пространства убирают все то, что может раздражать или сплотить украинцев. Особый статус или автономия Донбасса сплотят лишь думающее меньшинство. Наживку нарратив "мир любой ценой" уже заглотило большинство, и, поверьте, те, у кого с 2014-го года враг не в Кремле, а в Киеве, не встанут в один строй для защиты Украины от новой угрозы. Сбой программы "патриотизм и единство" уже произошел. Да и симулякр обладает таким действием, как вытеснение и замещение. Поясню, нарратив "Новороссия" раздражал, нес угрозу оккупации, страх. Длительное употребление его в СМИ вызывало усталость от страха и ожидания угрозы. Замещение нарратива "Новороссия" на "особый статус" вытесняет страх и дает чувство покоя (ну, слава богу, нас не захватят, можно расслабиться). Приведу еще один яркий пример. Вспомните, долгое время через всеядных, неразборчивых в информации, и не склонных к информационной гигиене, зависимых от информационной каши вроде бы и патриотичных украинцев, волонтеров, АТошников в сеть неслись валы "зрады". Особенно я обращала внимание на "Мариуполь сливают". После обстрела Мариуполя русскими слова "Мариуполь сливают" были тем же, что и "Новороссия". Они заставляли объединятся перед лицом угрозы, страх заставлял действовать, думать, реагировать на триколорадные раздражители. Этого "Мариуполь сливают" было настолько много, что не увидеть организованность в подаче информации было делом техники. Со временем "Мариуполь сливают" стало раздражать. Потом на это перестали обращать внимание. И вот теперь если сказать "Мариуполь сливают" — это вызовет раздражение к говорящему, и не только раздражение, но и недоверие (как в истории с мальчиком и волками). Попробуйте сказать "Мариуполь на основании закона про особый статус Донбасса войдет в состав автономии" — критическое большинство людей не воспылают праведным гневом, который мог бы их объединить против такого решения. Вздрогнет думающее меньшинство. Вам вяло скажут "не может быть", "о, вторая версия Мариуполь сливают" и пойдут по своим делам. Опасности больше нет. Мальчик-дурак, волки не напали. Это, понятно, но ушли ли волки от села и перестали ли таскать овец? Об этом история умалчивает, главное, что в дураках осталось не большинство (село), а лично мальчик. Спросите у мариупольчан, запорожчан, николаевцев их отношение к фразе "наши войска будут отступать, демилитаризируя зону до административных границ Донецкой и Луганской области, но это не капитуляция, это демилитаризация". Большинство скажет- "это правильно», нам нужен мир". Мариуполь-Новороссия, это еще раздражает, но уже и не пугает. А вот Мариуполь – это особый статус Донбасса, это уже даже вызывает гордость. Спросите у людей, пугает ли их захват Украины по плану "Новороссия", ну, проукраинские ответят, что мол, да, пугает. А спросите тех же самых собеседников, пугает ли их особый статус Донбасса. И мнения разделятся. Большинство скажет, что это лучший выход из ситуации и единственное, что остановит войну. Улыбнитесь! Остановите дыхание! Досчитайте до пяти! Спросите, а что такое Донбасс. И вы удивитесь, как люди вам скажут- "ну, это там, где война, на Донбассе, в ОРДЛО". Знают ли жители Павлограда, что они и есть "Донбасс"? Нет! А жители Запорожья, Мариуполя? И вот, еще, не смотрите на карту и не ищите геологические границы топонима. В данном случае раскрою вам еще один секрет. Это мы, дети цивилизованной страны, ищем границы стран, административных единиц и даже топонимов. У Путина "Донбасс" там, куда он ткнет пальцем. И этот факт относится к жителям Харьковской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей. Думаю, на сегодня много текста. А я о психологической стороне войны могу рассказывать часами. Уж больно люблю эту тему. Ее забыли, не изучают, и даже нет такого направления на участке нашего фронта, вот, хотя бы я вам расскажу, как видеть все миры в нашем мире. Напомню лишь важное: в формулах, соглашениях, законах и других умных и миролюбивых документах, гарантирующих нам мир где-то посредине нашей страны, есть удивительная фраза "вся территория Донбасса". Демилитаризация Донбасса на сегодня — это отвод наших войск из административных границ Луганской и Донецкой областей. Демилитаризация для проведения местных выборов на всей территории Украины- это вывод наших войск из административных границ тех областей, которые уже вписаны в рамки "особого статуса": Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской. Я не буду кричать "нас сливают" и "волки", я не мальчик. Я просто знаю, что грамотно выставленная защита безопасности села предусматривает наличие разведки, учета популяции волков и охранную сигнализацию. Так как кричи-не кричи, верь-не верь, а волки, чувствуя добычу, далеко от села не уйдут. Хотя могут усыпить бдительность пастухов ложными атаками и смещения внимания с овец на, например, уток. ОРДЛО готовится к "возврату" в Украину. Россия закрывает проекты финансирования, выравнивает ценовую политику в сфере ЖКХ, в июне этого года прошло переподключение ОРДЛО от российской станции "Победа" на украинские линии энергоснабжения, в ОРДЛО начали допускать украинские лекарства, прививочный материал, гуманитарные миссии. В городах усилилась пропаганда местных выборов (синхронно с Украиной) и пропаганда на возврат старых довоенных чиновников-мэров, судей, прокуроров, ранее покинувших ОРДЛО из-за оккупации (они наши, они смогут), как правило, это регионально-коми-социалистические кадры. Синхронно чиновники из мирных частей Украины, лояльные к украинской власти, начали говорить о необходимости вернуться в оккупированные города и вместе проговаривать, как остановить конфликт, "начатый предыдущей властью Украины". Как доказательство закрытия (вернее переформатирования) проекта "республики" на проект "статус", привожу новости из зоны: в ОРДЛО начался рост тарифов на ЖКХ услуги, свет и газ, мотив "рост затрат". Ценовая политика услуг ЖКХ в ОРДЛО должна за полгода догнать украинские цены, чтобы не был использован старый нарратив "у нас все дешевле, чем на укропии".