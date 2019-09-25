Медики объяснили, как правильно спать чтобы выспаться

25.09.2019 19:30

Если каждый день с утра вы часто плохо чувствуете себя, усталость одолевает вас, возможно, дело в неправильном подходе ко сну.

Нужно изменить немного его изменить и выучить несколько полезных вечерних ритуалов, которые помогут вам изменить ситуацию. Об этом сообщает врач-диетолог Анна Орехова, передает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Необходимо ужинать за 3 часа до сна

Чтобы не сорваться перед сном и не съесть весь холодильник, нужно хорошо поужинать за 3 часа до сна. А что делать, если даже после ужина хочется есть? Можно выпить кефир, перекусить овощами, а если совсем тяжко, то съесть отварное яйцо.

Прогулка или занятия йогой вечером

Это отличный вариант активности, который не напрягает после рабочего дня, плюс может помочь уснуть.

Проветрить комнату/использовать темные шторы/убрать телефон

Все это актуально не только для тех, кто страдает бессонницей, а просто, как правило перед сном, которое помогает лучше отдохнуть.