Все рубрики раздела
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года16:49
- «Идет подготовка к тихой капитуляции»: Портников рассказал о планах Москвы относительно Донбасса16:37
- Астролог составил гороскоп на октябрь 2019 года: идеальное время для любых дел11:53
- Названы самые благоприятные дни в октябре по лунному календарю10:34
- Учёные назвали главный признак хорошего здоровья09:56
- Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?09:10
12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения
Несомненно, вы уже получали сообщения от Вселенной. Но зачастую даже не осознавали этого, принимая происходящее за совпадения. Однако Вселенная устроена так, что все равно будет повторять свои попытки, пока не достучится до вас, пишет Куб.
Вот 12 способов, которыми Вселенная может отправлять вам послания:
1. В вашей жизни повторяются определенные события
Замечали ли вы, что в вашей жизни каждый день что-либо повторяется?
Возможно, вы проливаете какой-то напиток. Возможно, ударяете палец ноги или постоянно не можете найти мобильный телефон.
Все эти события могут иметь более глубокое значение, которое не очевидно с первого взгляда.
2. Сны
Ваше подсознание – это именно та часть разума, которая крепче всего связана с необъятной Вселенной и наиболее открыта ее посланиям.
Эти сообщения чаще всего передаются через мир сновидений. Именно во время сна мы входим в контакт с подсознанием. Он длится достаточно долго для того, чтобы мы получили нужное сообщение.
3. Животные и птицы
Если вы постоянно замечаете определенное животное или птицу (а также конкретное повторяющееся поведение), это можно расценивать, как серьезный знак. В частности, знак нереализованной мечты или событий, которые произойдут в будущем.
Например, вы постоянно видите стаю птиц, кружащую в небе над вашей головой? Это может быть знаком того, что стоит уделить время путешествию, покинув постоянное место жительства на некоторое время.
4. Повторяющиеся числа
Сами по себе числа являются изобретением человечества. В то же время, они могут являться языком Вселенной, на котором она пытается общаться с нами.
Стоит обращать внимание на комбинации чисел, которые встречаются довольно часто. Именно таким образом Вселенная может посылать вам сообщения.
В комбинациях повторяющихся чисел вроде 11:11 или в последовательности чисел (1,2,3…) может содержаться скрытый смысл. Все, что вам нужно сделать, – расшифровать его.
5. Взаимосвязь с людьми
Вы только подумали о ком-то, а через минуту этот человек написал, позвонил или же вы столкнулись с ним на улице. Вне сомнений, с вами бывало подобное много раз.
Чаще всего, это является признаком того, что вы идете правильным путем. Таким образом, Вселенная подтверждает, что ваши мысли полностью совпадают с предначертанной в будущем жизнью.
Это знак, которым Вселенная буквально кричит вам «да». Она подтверждает, что вы все делаете правильно.
6. Вы регулярно находите/теряете или ломаете вещи
Наша жизнь и мы сами отражаемся в тех вещах, которые нас окружают.
Следовательно, вас не должно удивлять то, что через эти вещи Вселенная может посылать вам сообщения. Тот факт, что вы теряете, ломаете или находите какие-то вещи, может иметь множество различных значений.
Если вы находите какую-то вещь, это событие, чаще всего, призвано подстегнуть вашу память. Если вы сломали что-то, это, вероятно, говорит о том, что вам пора отпустить прошлое.
7. Вы часто слышите одни и те же слова или фразы
Здесь все примерно точно так же, как и в случае с событиями, повторяющимися через короткий промежуток времени. Если вы постоянно слышите определенное слово или фразу снова и снова, то это, вероятнее всего, что-то значит.
Это может быть конкретное послание для вас. Обратите внимание на него.
8. Боль или недуг
Боль не всегда является следствием травмы. Болезнь не всегда имеет явную физическую причину. Порой они могут что-то символизировать в вашей жизни.
Источник боли или болезни может содержать скрытый смысл. Смысл, на который вам следует обратить все свое внимание.
9. Музыка или слова песни
Наш разум часто создает сложные для понимания ассоциации между музыкой и нашими эмоциями.
С помощью музыки или слов из песни Вселенная может доносить до вас важную информацию.
10. Эмоции, возникающие по необъяснимой причине
Наши чувства могут содержать важные послания. В случае, когда дело касается «указаний» от Вселенной, именно эмоции, возникающие по непонятной причине, имеют большое значение.
Допустим, вы находитесь в безопасном месте. Вдруг на вас накатывает волна страха или охватывает тревога. Это говорит о том, вам стоит быть настороже.
11. Запахи
Наш разум может ассоциировать определенных людей или определенные события с различными запахами. Вы можете даже и не подозревать о существовании этих ассоциаций до тех пор, пока вдруг не ощутите запах, который подстегнет воображение и создаст яркую картинку.
Подобное случается с вами довольно часто? Может быть, так Вселенная пытается напомнить вам о чем-то или о ком-то, что или кто имеет прямое отношение к ситуации, с которой вы столкнулись в настоящем.
12. Шестое чувство
Как мы уже говорили, подсознание на более тонком уровне поддерживает контакт с вибрациями Вселенной, нежели сознательная часть разума. Следовательно, закономерен тот факт, что шестое чувство играет роль еще одного важного посланника.
Определенные ощущения, которые вы не можете в данный момент объяснить логически, являются результатом активной работы подсознания. Оно посылает вам сообщение, которые не стоит оставлять без внимания.
Теги: Донбасс, Вселенная, сообщение
- "Власти ДНР" хотят оставить без средств структуру Ахметова
- "Мы умнее и не допустим создания этих сетей и схем" - в "ДНР" считают, что свою гуманитарку Ахметов использует в корыстных целях
- В Мариуполе на предприятии Ахметова погиб сотрудник
- Ахметов не встречался с Захарченко, это провокация,- пресс-служба олигарха
- Ахметов лишил питьевой воды 5000 сельских жителей Волновахского района, - журналист
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности
- Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО21:50
- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
- Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»19:01
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе16:21
- В Докучаевске в результате боевых действий поврежден многоквартирный жилой дом15:59
- Жители поселка Золотое-4: ВСУ, пожалуйста, не уходите, не оставляйте нас с боевиками "ДНР"15:31
- На Донбассе погиб боец Нацгвардии Александр Маркив14:41
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети14:23
- В Донецке на шахте им. Скочинского травмирован горнорабочий14:01
- У Зеленского ответили, когда жителям Донбасса ждать украинских пенсий13:40
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО21:50
- «Ты как с президентом разговариваешь, гн*да!» На «Лиге смеха» высмеяли Владимира Зеленского21:28
- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Глоба: "Октябрь - 2019 с первых дней поставит перед серьезным выбором - решится: пан или пропал"20:31
- У Путина отреагировали на отставку Волкера, назвав его миссию «провальной»20:08
- Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу19:48
- Германия не изменит своего мнения о Киеве даже после критики — спикер Меркель 19:24
- Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»19:01
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года16:49
- «Идет подготовка к тихой капитуляции»: Портников рассказал о планах Москвы относительно Донбасса16:37
- Астролог составил гороскоп на октябрь 2019 года: идеальное время для любых дел11:53
- Названы самые благоприятные дни в октябре по лунному календарю10:34
- Учёные назвали главный признак хорошего здоровья09:56
- Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?09:10
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- В Донецке началась срочная эвакуация
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО