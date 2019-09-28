Все рубрики раздела
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года16:49
- «Идет подготовка к тихой капитуляции»: Портников рассказал о планах Москвы относительно Донбасса16:37
- Астролог составил гороскоп на октябрь 2019 года: идеальное время для любых дел11:53
- Названы самые благоприятные дни в октябре по лунному календарю10:34
- Учёные назвали главный признак хорошего здоровья09:56
- Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?09:10
- Появился подробный любовный астропрогноз на октябрь08:27
- Астролог Ермолаев рассказал, сколько Заворотнюк будет бороться за жизнь 22:40
- Названы осенние продукты, содержащие больше всего нитратов21:01
Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение
Глобальное потепление в мире и вызванные им масштабные тепловые волны могут приводить к существенному ухудшению здоровья некоторых групп украинцев.
Об этом координатор программы "Изменение климата и энергетическая политика" Фонда им. Генриха Белля в Украине Оксана Алиева рассказала сайту "Сегодня".
Возьмем, к примеру, тепловые волны, набирающие очень большие масштабы по продолжительности. Они могут длиться несколько недель. То есть, температура не опускается ниже 30-35 градусов в течение нескольких недель. Пожилые люди и люди с заболеванием сердечно-сосудистой системы в таких условиях будут страдать больше. Это также касается людей с другими типами заболеваний", – говорит эксперт.
Она напомнила, то Украина входит в первую тройку стран по уровню смертности от загрязнения воздуха по данным ВОЗ.
"Что касается микропластика, который, по данным исследований, есть во всех грунтовых водах мира, то мы потребляем эту воду, и пока нет исследований, как же микропластик будет влиять на здоровье человека. То есть, это такой эксперимент люди сами ставят над собой", – заметила координатор климатической программы.
В отношении здоровья в целом она привела очень яркое сравнение.
"Когда человек болеет и у него на 1,5 градуса повышается температура, это в среднем 38,1, человек чувствует себя очень плохо. Так же и наша планета, если ее температура повысится хотя бы на 1,5 градуса. А сейчас есть большой риск ее повышения", – добавила Алиева.
Теги: Донбасс, здоровье, Земля, климат, потепление
- Ученые прогнозируют смертельную жару для человечества
- "Земля может сгореть", - ученые сообщили о "первых звоночках" предстоящего Армагеддона
- Через зміни клімату на Землі можуть зникнути кава, пиво, раки, авокадо - вчені
- Ученые: на Землю надвигается самая мощная магнитная буря, пик - сегодня
- Свирепая пневомния и грозный отит
- Клещи проснулись и атакуют!
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе16:21
- В Докучаевске в результате боевых действий поврежден многоквартирный жилой дом15:59
- Жители поселка Золотое-4: ВСУ, пожалуйста, не уходите, не оставляйте нас с боевиками "ДНР"15:31
- На Донбассе погиб боец Нацгвардии Александр Маркив14:41
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети14:23
- В Донецке на шахте им. Скочинского травмирован горнорабочий14:01
- У Зеленского ответили, когда жителям Донбасса ждать украинских пенсий13:40
- Боевики «ДНР» роют новые траншеи строят укрепления в районе Петровского11:31
- "По последнему слову техники", - новый "прорыв" Донецка насмешил всю Украину11:09
- "Черные" сутки на Донбассе: ВСУ несут тяжелые потери, отбивая атаки террористов "Л/ДНР"10:53
- Зеленский уволил Демчину с военной службы в запас СБУ17:40
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года16:49
- «Идет подготовка к тихой капитуляции»: Портников рассказал о планах Москвы относительно Донбасса16:37
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе16:21
- В Докучаевске в результате боевых действий поврежден многоквартирный жилой дом15:59
- Жители поселка Золотое-4: ВСУ, пожалуйста, не уходите, не оставляйте нас с боевиками "ДНР"15:31
- Мощный взрыв на заводе в Сумах: много пострадавших. ВИДЕО15:02
- На Донбассе погиб боец Нацгвардии Александр Маркив14:41
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети14:23
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года16:49
- «Идет подготовка к тихой капитуляции»: Портников рассказал о планах Москвы относительно Донбасса16:37
- Астролог составил гороскоп на октябрь 2019 года: идеальное время для любых дел11:53
- Названы самые благоприятные дни в октябре по лунному календарю10:34
- Учёные назвали главный признак хорошего здоровья09:56
- Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?09:10
- Появился подробный любовный астропрогноз на октябрь08:27
- Астролог Ермолаев рассказал, сколько Заворотнюк будет бороться за жизнь 22:40
- Названы осенние продукты, содержащие больше всего нитратов21:01
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- В Донецке началась срочная эвакуация
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР"
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО