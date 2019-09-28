Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака

28.09.2019 18:23
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака.
Овен
Овнам придется встретиться с человеком, которого старались долго избегать. Осторожнее с покупками.
Телец
Друг или дальний родственник будут нуждаться в вашей помощи, не отказывайте. В любовных делах все очень хорошо.
Близнецы
Для вас этот день — не лучший момент для дорогостоящих приобретений и поисков узкого специалиста для решения каких-то вопросов.
Рак
Звезды советуют вам взять курс на здоровый образ жизни. Возможны головные боли.
Лев
Возможны вспышки агрессии в адрес близких друзей и домочадцев. Звезды рекомендуют йогу и прогулки.
Дева
Игнорируйте собрания и вечеринки, есть риск подхватить инфекционный недуг.
Весы
Весам предстоит раскошелиться из-за внезапного приезда гостей, на нужды родственника или на заботу о домашнем питомце.
Скорпион
Не транжирьте, скоро деньги потребуются для крупных покупок.
Стрелец
Совет звезд: не исключено отравление, поэтому лучше посидите на диете, так надежнее.
Козерог
Козерогов порадует кто-то из незнакомых людей. Одиноких представителей знака ждет свидание.
Водолей
Возможен болезненный спор из-за наследства. Если предлагают командировку, не отказывайтесь.
Рыбы
Рыбам стоит заняться собой, поставить эксперименты с прической, освежить гардероб или уделить время саморазвитию.



Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх