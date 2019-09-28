Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года

28.09.2019 16:49

В финансовом гороскопе представители всех Знаков Зодиака найдут полезные рекомендации. Благодаря советам астрологов будет проще справиться с трудностями и приумножить доходы.

В начале месяца планеты и звезды будут активно участвовать в жизни людей, однако не всегда их энергетика будет позитивной. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют гнать прочь мысли о поражениях и настраиваться на то, что временные трудности лишь закаляют, помогают заметить ошибки и исправить их. В финансовом гороскопе каждый найдет советы о том, как привлечь денежную удачу.

Овен

Переход во второй осенний месяц для Овнов будет довольно динамичным. На этой неделе им предстоит настроиться на позитив, чтобы наладить отношения в деловой сфере и с близкими. Плутон с третьего октября выходит из ретроградного движения, что также придаст Овнам сил для новых свершений. Финансовые вопросы в первую неделю октября важно решать с осторожностью, чтобы исключить неприятности в дальнейшем. Траты лучше ограничить, чтобы в нужный момент деньги на важные вещи были при себе.

Телец

Тельцам справиться с финансовыми трудностями и исключить отток финансов поможет планирование. Благодаря этому будет проще понять, какие статьи расходов лучше урезать, чтобы сэкономить и накопить на важные покупки. До пятницы в жизни Тельцов будет царить атмосфера любви, однако приподнятое настроение не должно помешать выполнению рабочих обязанностей.

Близнецы

До выходных Близнецам не стоит торопиться с нововведениями. Внезапное желание уволиться с должности или потратить крупную сумму может обернуться неурядицами в дальнейшем, а значит, стоит прислушаться к доводам разума. Планеты не окажут сильного влияния, однако с 4 по 6 октября их энергетика будет дисгармоничной. К выходным ситуация стабилизируется, и Близнецы смогут понять, в каком направлении двигаться, чтобы достичь финансового благополучия.

Ракам на этой неделе не стоит ожидать поддержки звезд и планет. Осторожность и внимание к деталям будут приоритетными, и астрологи рекомендуют отказаться от импульсивных поступков. Самыми неблагоприятными днями станут выходные, когда Ракам может показаться, что они зашли в тупик. В это время лучше не тратить деньги, а посвятить время обретению внутренней гармонии и поиску ответов на волнующие вопросы.

Лев

Львов с 3 октября ожидает прилив сил. Плутон выйдет из ретроградного движения, что удачно для активного развития в деловой сфере. На этой неделе Львам лучше всего заняться поиском источников дохода, приумножать капитал благодаря вкладам и умеренной экономии. Привлечь в жизнь финансовую удачу поможет позитивный настрой, благодаря которому Львы смогут приниматься за дела с удвоенной энергией и не расстраиваться сверх меры из-за временных трудностей.

Дева

Девам на этой неделе астрологи рекомендуют избегать импульсивности. Денежная удача и вспыльчивость — плохое сочетание, поэтому в течение всей недели Девам стоит практиковать медитации, которые позволят сосредоточиться на важном и не совершать импульсивных поступков. Тратить деньги лучше всего на выходных, чтобы отвлечься от работы, побаловать себя и близких сюрпризами и зарядиться бодростью на следующую трудовую неделю.

Весы

Весам на этой неделе астрологи советуют не ограничивать себя и внедрять в жизнь нововведения. Финансовая удача улыбнется активным и смелым представителям Знака, поэтому важно настроиться на успех. Некоторые трудности могут возникнуть при общении в рабочем коллективе, однако спокойствие и доброжелательность помогут сгладить острые углы, добиться уважения коллег и получить приятные бонусы от начальства.

Скорпион

Скорпионам первая неделя октября вряд ли покажется простой. Трудности ожидаются в пятницу, когда в деловых отношениях может возникнуть разлад. Справиться с неприятностями будет проще, если не откладывать решение сложных вопросов. Скорпионам важно сохранять собранность и отказаться от разрушительных эмоций, которые могут стать причиной финансовых неудач.

Стрелец

Стрельцам астрологи рекомендуют переходить в октябрь не просто в хорошем настроении, а с боевым духом. Начало нового месяца будет удачным для всех сфер жизни, а значит, важно не упустить момент и поймать волну, которая в буквальном смысле может поднять Стрельцов на пьедестал. Финансовые возможности увеличатся, если расширять границы и не бояться трудностей. Новые деловые предложения могут стать началом пути к денежному благополучию.

Козерог

Козерогам в начале октября важно отбросить сомнения и беспочвенные страхи, чтобы не загонять себя в рамки. Астрологи рекомендуют не бояться перемен и быстрее приспосабливаться к новым обстоятельствам. Финансовый успех придет не сразу, однако заложить фундамент важно здесь и сейчас, чтобы в дальнейшем развиваться в выбранном направлении.

Водолей

Успех на этой неделе будет зависеть от многих факторов. Астрологи рекомендуют Водолеям отказаться от многозадачности: лучше сосредоточиться на одном важном деле и качественно выполнить его. Водолеям важно уже в последний день сентября расставить приоритеты и набросать план, который позволит успеть все в максимально сжатые сроки.

Рыбы

Рыбам в начале нового месяца астрологи рекомендуют на время оставить хлопоты, чтобы погрузиться во внутренний мир и ответить себе на простой вопрос о том, не слишком ли много времени уходит на решение чужих проблем. Октябрь станет удачным стартом для тех, кто решит сжечь мосты и оставить манипуляторов за спиной. Это поможет наладить жизнь, в том числе в финансовом плане. Кроме того, у Рыб появится множество возможностей для развития, что хорошо скажется на объемах заработка.