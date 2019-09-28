Появился подробный любовный астропрогноз на октябрь

28.09.2019 08:27

Октябрь отлично подходит для поиска ответов на главные вопросы. Меркурий в Скорпионе сделает наше мышление более возвышенным, а нас — более проницательными. Так что в ближайшие недели очень полезно будет заняться анализом и работой над собой. Настроиться на позитивный лад и преуспеть в любовных делах помогут советы астрологов для каждого Знака Зодиака, пишет from-ua.

Овен

Солнце в Весах настраивает на гармонию, умиротворение и компромиссы. Самое время избавиться от вещей, разрушающих счастье. Первый две декады месяца — отличный период для Овнов, которым нужно уладить семейные конфликты. У них получится убедить кого угодно в чем угодно. А еще в этом месяце можно искать любовь, посещать сайты знакомств, где, вполне возможно, одинокие Овны найдут себе немало поклонников. А вот в отношениях с постоянным партнером вероятны сложности. С 22 по 31 октября астрологи советуют избегать ссор: Солнце в Скорпионе предупреждает о риске принять неверное решение под влиянием эмоций.

Телец

Вторая декада месяца связана с переходом Венеры в созвездие Скорпиона. Астрологи предупреждают Тельцов: в личной жизни надвигается буря! Крепче пристегните ремни и чаще вспоминайте волшебные слова, которые обычно помогают избежать скандалов. В идеале Тельцам лучше всего в этом месяце уйти с головой в самоанализ. Венера в Скорпионе обещает настоящую болдинскую осень тем, кто давно мечтает написать книгу или разобраться в себе. Удача будет на стороне тех Тельцов, которые смогут освободиться от западни энергетических блоков и укрепить энергетику, чтобы не спровоцировать застой в личной жизни.

Близнецы

Решающую роль в судьбе Близнецов сыграет активный Меркурий в Скорпионе. Многое станет понятнее и определеннее уже к середине месяца. Вполне вероятно, что за несколько дней ситуация поменяется кардинально: пары в ссоре страстно воссоединятся, а одинокие Близнецы внезапно упадут в объятия бывшего партнера. Однако от новых знакомств и навязчивых незнакомцев стоит держаться подальше: есть риск обмана. У семейных Близнецов появится шанс улучшить отношения. Главное — действовать мягко, говорить нежно.

Рак

В октябре Ракам нужно беречь себя и сдерживать негативные мысли о несбывшихся надеждах. Подобная сентиментальность будет навязана Нептуном и совершенно не будет сочетаться с тенденциями периода. Время вести людей за собой, в том числе и в романтических отношениях, и помощницей выступит повышенная самооценка. Даже у самых отчаянных домоседов в октябре появится повод выбраться из зоны комфорта: за ее пределами Ракам светят приятные перемены, которые могут перерасти в восхитительную историю любви. Но есть одно условие — придется взять инициативу на себя.

Лев

В октябре у Львов все будет идеально с деньгами, работой и отношениями благодаря Солнцу в Весах. Если у Льва нет любви, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют оправиться на ее поиски и постараться успеть до 22 октября. Период с 1 по 22 число — удачный момент для знакомств и начала отношений. Отдыхать от октябрьской суеты лучше всего дома, в кругу близких, а еще лучше — рядом с любимым человеком. Возможно, некоторые обстоятельства проверят чувства семейных Львов на прочность. Необходимо избавиться от негативных воспоминаний, чтобы жить настоящим.

Дева

Астрологи предупреждают Дев: Меркурий в Скорпионе дает возможность заработать много денег, обзавестись собственным домом либо улучшить отношения с партнером. Удача обязательно улыбнется амбициозным Девам, которые не боятся ответственных решений. Усилия и активность принесут счастье. Из опасностей октября можно выделить ложные предчувствия или опасные иллюзии. Призраки прошлого и туманные представления о грядущем могут навредить. Куда важнее то, что создается здесь и сейчас.

Весы

Октябрь станет наиболее удачным месяцем для того, чтобы привнести в отношения нечто новое. Скука и рутина могут сильно навредить, особенно семейным парам. Быстрее выходите из тени и заявляйте о себе: ходите на свидания, не пропускайте ни одной возможности получить яркие впечатления. С 8 октября по 1 ноября Венера будет двигаться по Скорпиону, в связи с чем Весы столкнутся с искушениями, однако ничего серьезнее мимолетного флирта или звонков бывшему партнеру это не сулит. Но даже это может подтолкнуть отношения к краю пропасти, поэтому стоит перестраховаться и найти обереги на любовь и счастье.

Скорпион

В октябре Скорпионы будут в центре внимания. Меркурий и Венера в их Знаке посылают лучи поддержки Солнцу. Что это значит? Скорпионы станут всесильны в вопросах любви. Особенно удачливыми будут Скорпионы в романтических знакомствах и улучшении отношений. Астрологи советуют назначать свидания, устраивать праздники для двоих просто так, без повода. Самое главное — найти баланс: заботясь исключительно об отношениях, счастье не построишь, но и отказавшись от флирта можно упустить приятные перемены.

Стрелец

Астрологи поздравляют Стрельцов: в октябре они смогут достичь желаемого в сфере любви и отношений. Уникальное положение покровительствующего Юпитера сохранится надолго, так что есть шанс немного расслабиться и поддаться течению перемен. Поддержка придет от близких и любимых людей. Но помните: негативные эмоции разрушат эту сказку. Не стоит искушать судьбу. Небольшие подарки, внимание и забота, проявленные от чистого сердца, вернут романтику и прогонят хандру.

Козерог

Пришло время учиться на собственных ошибках. Под влиянием активного Юпитера на любовном фронте Козерогов поджидают неприятности, особенно в середине месяца. Избежать их несложно, но потребуется анализ собственного поведения и внимание к любимому человеку. Астрологи рекомендуют вспомнить все важные события, чтобы не наступить на те же грабли. Зная о серьезности Козерогов, можно предположить, что они уже все тщательно распланировали и извлекли уроки. А если нет, то начать стоит уже сейчас, ведь любовь не ждет.

Водолей

Осторожно, Солнце и Марс снова атакуют! Опытные Водолеи уже закалены постоянными энергетическими встрясками, так что ситуация не должна их испугать. Просто нужно приготовиться к тому, что придется отстаивать свои права и на работе, и дома. Астрологи советуют искать поддержку у тех, кто старше. Можно поговорить по душам с бабушкой или мамой. Это успокоит и придаст сил. А вот уделять повышенное внимание своим предчувствиям, особенно с 22 по 31 октября, не нужно: планеты могут посылать много противоречивых чувств, так что не время идти у них на поводу.

Рыбы

В личной жизни представителей Знака Рыб ждет что-то грандиозное. Особенно это относится к Рыбам, которые завели роман по переписке или флирт в соцсетях. У семейных Рыб есть возможность вспомнить о любовных играх и прочей романтике. Юпитер подарит им отличный месяц, возможность отдохнуть от любовных волнений, конфликтов и обид. И это пойдет на пользу не только Рыбам, но и их отношениям. Конечно, не стоит полностью расслабляться. От негативных событий и неприятных перемен поможет оградиться энергетическая защита.