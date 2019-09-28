Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения

28.09.2019 20:52

Последнее открытие ученых из Пенсильванского университета может стать основой для долгожданного лекарства от рака, которое ждут миллионы людей.

В течение многих лет ученые пытались добиться успеха в поисках гена MYC, который стимулирует рост опухолей, пишет from-ua.

MYC контролирует нормальный рост клеток, но помогает опухолям неконтролируемо расти, когда мутирует при раке. Активация MYC является отличительной чертой возникновения и развития рака.

Но если вычислить этот ген и остановить? Это то, что пытались сделать ученые из Университета Пенна, и похоже, что приблизились к цели. Они обнаружили, что прекращение активации химического вещества под названием «ATF4» (активирующий фактор транскрипции 4) вызывает перепроизводство белка в организме в раковых клетках, которые затем умирают.

«Что мы узнали, так это то, что нам нужно идти дальше, чтобы блокировать рост опухоли таким образом, чтобы раковые клетки не могли легко вырваться», - сказал профессор-онколог Константинос Куменис.

Исследование включало испытание теории на клетках лимфомы и колоректального рака мышей, а также клетках рака кишечника, молочной железы и лимфомы человека, выращенных в лаборатории.

Ученые обнаружили, что когда ATF4 был «нокаутирован», сборка белков, таких как 4E-BP, которая является партнером белка ATF4, продолжала накапливаться и вызывала гибель опухолевой клетки в результате стресса. Конечным результатом является то, что опухолевые клетки перенапрягаются и самоуничтожаются.

Куменис и другие ученые опубликовали свои выводы 1 июля в Nature. Ведущий автор Февен Тамьер добавил: «Это показывает нам потенциальное воздействие таргетинга ATF4 на MYC-зависимые опухоли, что мы уже изучаем. Мы также работаем над тем, чтобы подтвердить, что этот подход не вызовет серьезных побочных эффектов».

Как была обнаружена функция гена MYC.

После исследований в 1981 году, в которых изучалось образование лимфомы у цыплят из-за вируса птичьего лейкоза, ученые обнаружили, что вирусная ДНК прижилась рядом с геном MYC после того, как вирус внедряется в куриную клетку. Когда вирусная ДНК включается, то же самое происходит и с геном MYC.

«Поскольку MYC является геном, который обычно говорит клеткам делиться в подходящее время и в определенном месте, это неожиданное «включение» MYC делает куриные клетки неконтролируемыми и образует опухоли», - говорится на веб-сайте Cancer Research UK.

«Результаты показали, что MYC является онкогеном - геном, который обычно участвует в делении клеток, но может вызывать рак, если он включен ненадлежащим образом».

Международное агентство по исследованию рака оценивает, что в 2018 году болезнь была диагностирована у 18 миллионов человек, и унесла около 10 миллионов жизней. Статистика показывает, что у 1 из 5 мужчин и 1 из 6 женщин во всем мире в течение жизни развивается рак.