Учёные назвали главный признак хорошего здоровья

28.09.2019 09:56

Специалисты из университета Коннектикута утверждают, что главным показателем здоровья человека является состояние полости рта и зубов. Как сообщает replyua.net, специалисты рассказали, что на наличие сердечно-сосудистых заболевание может указывать периодонтит.

По словам ученых, опасные бактерии попадают в кровоток из полости рта, после чего попадают в другие органы. Ученые уверены, что в группу риска попадают люди пожилого возраста. Как показали последние исследования, пожилые люди в 2 раза чаще страдают от кариеса, нежели молодежь. Как утверждают медики, в настоящее время в США около 64% пенсионеров страдают от периодонтита.

Более того, регулярная и правильная чистка зубов не поможет защитить от периодонтита. В то же время врачи призывают чистить зубы, поскольку из-за плохой гигиены полости рта размножаются опасные бактерии.