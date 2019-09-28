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Учёные назвали главный признак хорошего здоровья
Специалисты из университета Коннектикута утверждают, что главным показателем здоровья человека является состояние полости рта и зубов. Как сообщает replyua.net, специалисты рассказали, что на наличие сердечно-сосудистых заболевание может указывать периодонтит.
По словам ученых, опасные бактерии попадают в кровоток из полости рта, после чего попадают в другие органы. Ученые уверены, что в группу риска попадают люди пожилого возраста. Как показали последние исследования, пожилые люди в 2 раза чаще страдают от кариеса, нежели молодежь. Как утверждают медики, в настоящее время в США около 64% пенсионеров страдают от периодонтита.
Более того, регулярная и правильная чистка зубов не поможет защитить от периодонтита. В то же время врачи призывают чистить зубы, поскольку из-за плохой гигиены полости рта размножаются опасные бактерии.
Теги: Донбасс, здоровье, ученые, признак
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